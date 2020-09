Rozhodl názor hejtmanů, cílem je zabránit kolapsu zdravotnictví, říká Hamáček o krizovém štábu

Rekordní počet lidí v nemocnicích, více než 500 mrtvých v souvislosti s koronavirem, nakažených skoro 24 tisíc lidí. To je bilance pandemie koronaviru v Česku za poslední dny. Praha je navíc na semaforu ministerstva zdravotnictví červená, a opatření, včetně těch plošných, opět přibývají. O případných dalších chystaných omezeních i ustavení Ústředního krizového štábu mluvil v Ranním interview Radiožurnálu ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD). Praha 10:33 21. září 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Podle Hamáčka zatím vyhlášení nouzového stavu není v plánu | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Obnovení fungování Ústředního krizového štábu potvrdil i premiér Andrej Babiš (ANO). Ještě nedávno byl ale proti. Jak jste ho přesvědčil?

Myslím si, že pan premiér k tomu došel na základě našich argumentů a také rozvíjející se situace. Rozhodlo i stanovisko hejtmanů, kteří jednoznačně řekli, že krizový štáb potřebují.

Jaký bude první úkol krizového štábu?

Aktuálně mapovat situaci, zejména v oblasti kapacity lůžek v nemocnicích. Pokud budou platit ta stávající čísla, v závěsu za nárůstem pozitivních poroste i počet hospitalizovaných. Musíme se ujistit, že čísla, která ministerstvo zdravotnictví má, sedí, k lůžkům je personál, a že to systém zvládne. Děláme to proto, abychom zabránili kolapsu českého zdravotnictví a aby virus přestal řádit v rizikových kategoriích.

Kdo v krizovém štábu zasedne? Bude tam i opozice?

V této fázi je to postaveno podle statutu. Dnes se sejdou pouze řádní členové – tedy zástupci centrálních orgánů, bezpečnostních složek, kraje a zástupci samosprávy. Další pozvánky teprve vyhodnotíme.

Jaký je matematický model vývoje nakažených koronavirem v Česku a s jakými čísly nyní pracujete?

Pracujeme s čísly Ústavu zdravotnických informací a statistiky, tam máme několik scénářů. Křivka se může vyvíjet různým způsobem. Střední scénář je ten, že reprodukční číslo R zůstane na 1,6, což by nás poslalo na konci měsíce k hranici 70 000 nakažených.

Nouzový stav

Vládní zmocněnec pro vědu a výzkum Roman Prymula uvedl, že by se měl obnovit nouzový stav a lze očekávat nárůst až 8000 nakažených denně. Vyhlásíte znovu nouzový stav?

To, co říká pan Prymula, je horší scénář. Pracuje se stejnými čísly, akorát já hovořil o středním scénáři, on vybral nejhorší. Nouzový stav přichází, kdy stát situaci nezvládá standardními prostředky, zejména z hlediska zákona. Veškerá nařízení jsou nyní vytvářena ministerstvem zdravotnictví na základě zákona o ochraně zdraví. Pokud bychom potřebovali kompetence mimo zákon, tak by přišel nouzový stav. Tam je ale třeba vzít v potaz i rozsudek Městského soudu v Praze z jara, který jasně řekl, co stát může a nemůže. V horizontu dní ale toto téma na stole není.

Přijdou další opatření? Jak se díváte na omezení hromadných akcí, mají se například sportovní utkání s diváky nebo bez nich?

Obecně platí, že pokud chceme s epidemií bojovat, musíme přijímat opatření, která sníží reprodukční číslo. Fungují roušky, omezení hromadných akcí a fungovalo by jistě i omezení ekonomické aktivity. Nicméně v této fázi se nechci přidávat do plejády osobností, které mají nápad a říkají ho do médií. Sejdeme se jako krizový štáb a na základě doporučení odborníků situaci vyhodnotíme a doporučíme vládě, aby rozhodla.

Musíme mít na paměti, že nikdo nechce zastavit ekonomiku. Tedy opatření by měla být taková, aby byla efektivní, ale současně nezničila fungování ekonomiky.

Na distanční výuku přešly vysoké školy v Praze, neměly by se k nim připojit i střední školy a případně kdy?

Pokud se na to podíváme z pohledu efektivity, po uzavření škol by se snížila reprodukce. U prvních stupňů základní škol je to diskutabilní, u ostatních by to ale v boji pomohlo a musí to být součástí opatření. My se podíváme na analýzy, co funguje nejvíce a nejméně, a zkusíme udělat nějaký mix, který doporučíme vládě.

Z toho, co říkáte, ale vyplývá, že střední školy by se měly připojit.

Pouze říkám, že z hlediska analýzy je to faktor, který pomáhá snížení reprodukce.

Premiér Andrej Babiš (ANO) plánuje na pondělí další oficiální prohlášení. Víte, o čem by mělo být?

Nevím, neznám ten text, ale předpokládám, že to bude vstoupení předsedy vlády s apelem na občany, aby dodržovali, co je nařízeno, a aby si uvědomili, že krize je zpátky a není to legrace.

Jak je na tom stát se zásobami ochranných pomůcek?

Stát má k dispozici to, co zajistilo ministerstvo vnitra. Po distribucích máme hrubě 50 až 60 milionů roušek, 5,5 milionu respirátorů plus ochranné obleky a štíty. Najíždějí i první dodávky z tendrů, které byly vypisovány v létě.