Hamáček: Analýza Benešové o možnosti objednat trestní stíhání by měla být veřejná

Ministryně spravedlnosti Marie Benešová (za ANO) je podle ministra vnitra a předsedy ČSSD Jana Hamáčka profesionálkou, kterou svou funkci odborně zvládá. Řekl to v sobotním rozhovoru pro Právo. Pokud jde o analýzu, kterou ministryně vypracovala pro prezidenta Miloše Zemana a která údajně dokládá, že je v Česku možné objednat trestní stíhání, měla by ji podle Hamáčka mít veřejnost k dispozici. Praha 17:00 11. 5. 2019 (Aktualizováno: 17:25 11. 5. 2019)

Bývalého ministra spravedlnosti Jana Kněžínka (za ANO) vystřídala Marie Benešová v čele resortu na konci dubna. Výměna následně vyvolala kritiku opozice, která vyjadřovala obavy z ohrožení nezávislosti justice. Vicepremiér a šéf ČSSD Jan Hamáček ale nemá vůči Benešové výhrady.

„Je profesionálka, byla ministryní i nejvyšší státní zástupkyní. Odborně tu funkci zvládá. Ve svých posledních vyjádřeních garantovala, že nedojde k žádným účelovým změnám, kterých se obávají ti, kteří přišli na Staroměstské náměstí,“ řekl pro Právo s odkazem na protesty, které se v posledních týdnech konaly v několika českých městech včetně Prahy.

Benešová byla ještě v minulém volebním období poslankyní za ČSSD, v minulosti také zastávala funkci nejvyšší státní zástupkyně – na návrh exministra Pavla Němce ji poté odvolala vláda Jiřího Paroubka.

Zároveň podle Práva bývá kritizovaná za své vazby na odsouzeného podnikatele Marka Víta nebo obviněnou ústeckou exhejtmanku Janu Vaňhovou. Ani to však Hamáčka neznepokojuje.

„Jako nejvyšší státní zástupkyně byla symbolem boje proti korupci a proti nekalým praktikám. Jako ministryně nepochybila na rozdíl od jiných ministrů spravedlnosti, kteří přijímali kontroverzní rozhodnutí. To její odvolání mělo podle mě souvislost s kauzou katarského prince, vůči kterému brojil,“ uvedl šéf ČSSD.

Změny v justici

Pokud jde o návrh Benešové na omezení funkčního období nejvyššího státního zástupce nebo zrušení vrchního státního zastupitelství, Hamáček se v tomto směru nebrání debatě. Vyžadovalo by to však podle něj změnu legislativy, která musí projít sněmovnou.

„Byl by dostatečný prostor, abychom prodiskutovali veškeré aspekty a dopady takové změny. Z mého pohledu je ale v tomto volebním období spíš nereálné, aby takový zákon prošel,“ dodal.

Hamáček mluvil také o analýze, kterou Benešová zpracovala pro prezidenta Miloše Zemana a která má údajně dokládat, že je v Česku možné objednat si trestní stíhání. Ministryně i Hrad tuto analýzu odmítají ukázat. Neviděl ji ani Hamáček.

„Je to asi pracovní materiál pro pana prezidenta. Neznám do detailu, jaký je mechanismus poradního týmu pana prezidenta, zda materiály zveřejňují. Můj názor je, že pokud něco takového vzniklo a je pod tím podepsaná paní ministryně, tak je to věc, kterou by veřejnost měla mít k dispozici,“ řekl Hamáček s tím, že by měla dokument zveřejnit Kancelář prezidenta republiky.

„Pokud tomu nebrání nějaké předpisy, že by to bylo v režimu tajné nebo něco takového,“ dodal.

Neveřejná listina?

Benešová už dříve uvedla, že materiál vypracovala jako „oponentní zprávu ke koncepci a cílům ministerstva spravedlnosti se zaměřením na státní zastupitelství“. Zpracovala ji kvůli Zemanově schůzce s jejím předchůdcem Janem Kněžínkem (za ANO), která se konala 17. března letošního roku v Lánech. Prezidentovi ji předala o šest dní dříve.

Podle Benešové zprávu zveřejnit nelze. „Je to neveřejná listina určená pro prezidenta, takže z mé strany ji nedostanete. A můžete se obrátit na prezidentskou kancelář,“ řekla Benešová na žádost předsedy pirátských poslanců Jakuba Michálka. Ten uvedl, že o zprávu úřad hlavy státu žádal, ale neúspěšně. „Já jsem dostal odpověď od Kanceláře prezidenta republiky, že tou zprávou nedisponuje,“ řekl Michálek.