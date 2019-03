‚Pro mě nepřijatelné.‘ Hamáček vyzval policii, aby dohlédla na nenávistné komentáře o Christchurch

„Policie monitoruje i sociální sítě a aktivity, které by se daly vykládat jako schvalování trestného činu v souvislosti s teroristickým útokem na Novém Zélandu,“ řekl Hamáček Radiožurnálu. Informaci ministr napsal i na svůj twitterový účet.

„Hovořil jsem s policejním prezidentem i s nejvyšším státním zástupcem a oba jsem je požádal, aby se orgány činné v trestním řízení věnovaly tomuto fenoménu. Pro mě je to totiž naprosto nepřijatelné a je potřeba takovéto kroky vyšetřit a případně odsoudit,“ dodal.

Zemřelo 49 lidí

V pátek zemřelo při teroristickém útoku na dvě mešity v novozélandském Christchurch 49 lidí. Dalších jedenáct lidí je momentálně v kritickém stavu v nemocnici, mezi nimi i čtyřletá dívka.

Policisté v noci na sobotu potvrdili, že podezřelým je 28letý Australan Brenton Tarrant, který už byl i oficiálně obviněn z vraždy. Novozélandská premiérka Jacinda Ardernová v noci řekla, že terorista chtěl v útocích pokračovat. „Útočník byl mobilní, u sebe v autě měl další dvě palné zbraně a měl jasně v úmyslu v útocích pokračovat,“ uvedla přesně.

Podle The Daily Telegraph chtěl pomstít oběti muslimských radikálů ve světě. Napsal to ve svém manifestu, který zveřejnil před útokem. Ve vazbě zůstane až do 5. dubna, kdy má proběhnout další soudní jednání.

