Reagovali jsme na Hamáčkův tweet, ale s cestou do Moskvy jsme mu nepomáhali, řekl Jindrák

Rudolf Jindrák, šéf zahraničního odboru prezidentské kanceláře Radiožurnálu řekl, že se Hrad nepodílel na přípravě Jana Hamáčka do Moskvy, jak uvedl server Seznam Zprávy. Kancelář pouze reagovala na tweet šéfa ČSSD, kde mluvil o plánu uspořádat v Praze summit prezidentů Ruska a Spojených států. Praha 10:37 9. 5. 2021 (Aktualizováno: 12:13 9. 5. 2021) Na přípravě cesty Jana Hamáčka do Moskvy se měl podle zjištění Seznam Zpráv podílet i Hrad (ilustrační foto) | Zdroj: Úřad vlády ČR

Server Seznam Zprávy uvedl, že s přípravami na cestu do Moskvy Hamáčkovi pomáhala i prezidentská kancelář. „Co se týče pozvání pana prezidenta Bidena, bylo to v nějakém stadiu diskuzí s panem prezidentem i s panem premiérem, že to musí být akce, kde zvacím subjektem je prezident, protože to je prezidentská úroveň,“ citoval server Jindráka.

Hrad se na cestě ministra vnitra Hamáčka do Moskvy nepodílel, řekl Radiožurnálu šéf zahraničního odboru prezidentské kanceláře Rudolf Jindrák

Ten Radiožurnálu řekl, že došlo k „posunutí“ informací, které poskytl „v dobré víře“. Zahraniční odbor prezidentské kanceláře podle něj pouze reagoval na tweet ministra Hamáčka, kterým o plánu pozvat prezidenty Bidena a Putina do Prahy informoval. K nějakému jednání s Janem Hamáčkem podle něj nedošlo.

„Na mém odboru jsme připravovali možnost uskutečnění summitu Bidena a Putina v Praze poté, co ministr zahraničních věcí Hamáček napsal na twitteru, že požádal naše ambasády o sondování této možnosti. To považuji za zcela profesionální postup, ale s cestou do Moskvy to nemělo nic společného,“ vysvětloval Jindrák

Podle Hamáčka měla být cesta do Moskvy kamufláží, kterou se snažil vytvořit podmínky pro to, aby se mohl český velvyslanec v Moskvě Vítězslav Pivoňka vrátit do Prahy na konzultace kolem postupu státu v kauze Vrbětice.

Ještě předtím, než se o příčinách výbuchů muničního skladu ve Vrběticích v roce 2014 dozvěděla veřejnost, měl ministr vnitra vážně plánovat moskevskou cestu, kde chtěl jednat o nákupu milionu dávek vakcíny Sputnik V a o možnosti uspořádat summit amerického prezidenta Joe Bidena a ruského prezidenta Vladimira Putina v Praze. Ruské straně údajně chtěl podle serveru Seznam Zprávy na oplátku nabídnout tiché vyřešení kauzy Vrbětice.

To, že cesta nebyla naznačil pardubický hejtman Martin Netolický (ČSSD), který měl schůzku s Janem Hamáčkem 15. dubna. Pro Seznam Zprávy uvedl, že šéf ČSSD chtěl zajištěním vakcín Sputnik V zachránit stranu v nadcházejících sněmovních volbách. Potvrdil to i v rozhovoru pro iROZHLAS.cz s tím, že ministr vnitra před ním ale nemluvil o propojení Vrbětic a cesty do Moskvy.