Chtěl vyměnit Hamáček milion dávek Sputniku V za mlčení o Vrběticích? ‚Lež a spekulace,‘ reaguje ministr

Ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) plánoval před vypuknutím vrbětické kauzy skutečně odjet do Ruska. Na jednání v Moskvě chtěl vyjednat dodávky milionu dávek vakcíny Sputnik V a setkání prezidentů Joea Bidena a Vladimira Putina v Praze. Výměnou měl nabízet mlčení o detailech výbuchu muničního skladu ve Vrběticích z roku 2014. Tvrdí to server Seznam Zprávy s odvoláním na nejmenované zdroje. Hamáček zjištění odmítá, podle něj jde o lživé spekulace. Aktualizujeme Praha 9:52 4. května 2021

O plánu měl Hamáček mluvit na schůzce, kterou svolal 15. dubna na ministerstvo vintra - tedy den poté, co veřejně oznámil své plány o cestě do Moskvy, kde chtěl jednat o dodávkách vakcíny Sputnik V. Přitom v té době již měl k dispozici informace o zapojení ruských agentů do výbuchu muničního skladu ve Vrběticích.

Server Seznam Zprávy nyní s odvoláním na nejmenované zdroje tvrdí, že skutečná Hamáčkova strategie byla jiná. V Rusku chtěl nejen hovořit o dodávkách vakcíny Sputnik V, ale i o možnosti konání vrcholného politického summitu Joea Bidena a Vladimira Putina v Praze - to vše za tiché upozadění vrbětické kauzy, která následně vyústila v mezinárodní skandál a vyhoštění desítek diplomatů.

O tomto „obchodu“ měli podle serveru Seznam Zprávy vědět i účastníci schůzky na ministerstvu vnitra - velvyslanec v Rusku Vítězslav Pivoňka, ředitel Úřadu pro zahraniční styky a informace Marek Šimandl, ředitel Vojenského zpravodajství Jan Beroun, policejní ředitel Jan Švejdar i nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman. Ti účast na jednání serveru sami potvrdili, o náplni schůzky mluvit odmítli. Jednání se naopak nezúčastnil zástupce BIS, podle informací serveru nejspíše vůbec nedostal pozvánku.

Hamáček se původně opíral o argument nejvyššího státní zástupce, který tvrdil, že kauza bude s největší pravděpodobností odložena a u soudu tedy neskončí. Podle zdrojů serveru ho účastnících schůzky od plánu odrazovali. Podporu získal Hamáček původně jen u velvyslanec Pivoňky. I ten nakonec obrátil a Hamáčka přesvědčil, aby od plánu ustoupil - a to díky potvrzení podezření, že si Rusové budou jednání nejspíše nahrávat.

V médiích pak ministr vnitra zastíral, že by o cestě do Moskvy vůbec uvažoval, označil ji za pouhou kamufláž. „Věděl jsem dopředu, že se neuskuteční a konat se nebude,“ řekl Hamáček Deníku N. Premiér Andrej Babiš však jeho verzi nepotvrdil.

‚Spekulace a lži‘

Hamáček v tiskové zprávě zjištění serveru Seznam Zprávy odmítl a označil je za spekulace. „Článek je postaven na spekulacích a lžích, které žádný z účastníků nepotvrdil a nemohl potvrdit, protože se tak nestalo. Jediným tématem schůzek byl dopad kauzy Vrbětice na bezpečnost státu a vztahy mezi Českou republikou a Ruskem, mimo jiné z toho důvodu, že média měla prokazatelně část informací o kauze Vrbětice a hrozil jejich únik. I z toho důvodu je konstrukce Janka Kroupy naprosto nelogická,“ napsal vicepremiér.

O náplni schůzky mluvil Hamáček v úterý ráno, tedy krátce po vydání článku. „S odstupem času to možná nebyl nejlepší nápad, ale v té době nás nic lepšího nenapadlo. Cesta se odehrát neměla. Teď se objevily informace, že jsem jel do Moskvy kauzu vyzradit za dodávky Sputniku, což je nesmysl,“ řekl v rozhovoru pro DVTV. „Svědomí mám čisté. V žádném momentě jsme neohrozil bezpečnostní zájmy České republiky,“ dodal.

Článek je postaven na spekulacích a lžích, které žádný z účastníků nepotvrdil a nemohl potvrdit, protože se tak nestalo.

Mohu potvrdit, že od 14. 4. proběhlo na MV několik schůzek za účasti ředitelů bezpečnostních složek, nejvyššího státního zástupce a velvyslance ČR v Moskvě. — Jan Hamáček (@jhamacek) May 4, 2021