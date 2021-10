Bez soutěže a od spřízněné firmy. Hamáček nakoupil nanomasky kvůli kontrolám, kterých bylo minimum

Odcházející předseda ČSSD Jan Hamáček letos v dubnu za ministerstvo vnitra nakoupil nanomasky v hodnotě 16 milionů korun bez výběrového řízení. Měly sloužit jako ochrana policistů při kontrolách dodržování karantén a izolací.



Smlouvu na nákup dokonce oproti zvyklostem podepsal sám. Právě Hamáček také kontroly policistů inicioval. Podle informací z hygienických stanic ale ve většině krajů tyto kontroly probíhaly pouze v dubnu a dále již nebyly potřeba. Některé kraje tedy obdržely více nanomasek, než kolik zde proběhlo kontrol.



Nanomasky ministerstvo nakoupilo od firmy WPA Nanotechnologies. V její mateřské společnosti přitom pracuje Hamáčkův stranický kolega Ivo Grüner z plzeňské ČSSD.

Letos v březnu přišel ministr vnitra Jan Hamáček s novou iniciativou. „Policie bude vykonávat intenzivní kontroly karantén a izolací,“ zavelel po jednání vlády. A nedlouho poté bez řádného výběrového řízení nakoupil za 16 milionů nanomasky, které měly policisty na kontrolách chránit.

Právě proto mohlo ministerstvo nakupovat bez tendru. „Potřeba nanomasek vyvstala z důvodu kontroly dodržování karanténních opatření v nouzovém stavu, proto se nakupovalo na základě výjimky,“ zdůvodnilo ministerstvo v žádosti o informace podle zákona 106, které si Radiožurnál vyžádal.

Hamáček dokonce smlouvu na tento nákup od firmy WPA Nanotechnologies i sám podepsal, což je úplně ojedinělé. „Je to výjimka. On podepisuje buď smlouvy se státními úřady, nebo smlouvy na dary roušek a respirátorů,“ říká Michal Bláha, zakladatel serveru Hlídač státu, který shromažďuje a analyzuje státní smlouvy.

V registru smluv tedy nyní jiná smlouva na nákup od soukromníka, než tato na nákup masek, kterou Hamáček sám za ministerstvo podepsal. Hamáček na dotaz ohledně tohoto podpisu nereagoval, ministerstvo to ale vysvětluje tak, že šéf resortu chtěl svým podpisem podpořit českého výrobce.

Více nanomasek než kontrol

Jenže ministrovým podpisem pochybnosti nekončí. Nákup provází několik nesrovnalostí mezi tím, co tvrdí Hamáček, co ministerstvo vnitra a v neposlední řadě co krajské hygienické stanice.

Radiožurnál oslovil hygieny s dotazem, jak společné kontroly policistů a hygieniků probíhaly. Z jejich odpovědí plyne, že ve většině krajů policisté hygieniky doprovázeli při kontrolách dodržování karantén a izolací pouze v dubnu. Od té doby už prý asistence policie nebyla potřeba.

„Krajská hygienická stanice Zlínského kraje ve spolupráci s Policií ČR provedla jednu kontrolu dodržování karanténních opatření u osob s nákazou, a to v měsíci dubnu 2021,“ uvedla například Vendula Ševčíková z Krajské hygienické stanice Zlínského kraje.

Vše tedy dopadlo tak, že v některých krajích se provedlo méně kontrol, než kolik sem z centrály doputovalo nanomasek. Ty totiž po Hamáčkově nákupu policejní prezidium rozeslalo do jednotlivých krajů, jak vyplývá ze žádosti o informace, které Radiožurnál policii zaslal.

Například Královehradecký kraj obdržel 2 500 nanomasek a 20 tisíc filtrů, společných kontrol zde ale podle místních hygieniků proběhlo 151. Na Vysočinu zaslalo prezidium 200 nanomasek a 1600 filtrů, zatímco společných kontrol bylo 22. Nejvíce nanomasek obdržel Moravskoslezský kraj - celkem 3 200. I zde chodili policisté na kontroly karantén s hygieniky pouze v dubnu a celkem jich proběhlo 3270.

Za jednu masku přitom ministerstvo zaplatilo 430 korun a za jeden filtr 75 korun bez DPH. Například na 151 společných kontrol v Královehradeckém kraji tedy policisté obdrželi nanomasky a filtry celkem za více než 2,5 milionu korun.

Hamáček resort navíc nakoupil nanomasek mnohem víc, než kolik plánoval vyhradit na společné kontroly policistů. Celkem jich pro policisty nakoupil 13 tisíc a k tomu 104 tisíc filtrů. Podle ministrových vlastních slov se ale do společných kontrol s hygieniky mělo zapojit jen několik set policistů.

„Jenom pro představu, na kontroly ze strany hygieny je vyčleněno asi 400 pracovníků, takže uvidíme, jaký bude požadavek na policii. Samozřejmě policie nemůže nasadit tisíce policistů, ona už je dost vyčerpaná personálně tím vším, co musí dělat. Ale stovky policistů určitě budou k dispozici,“ popsal Hamáček v březnu svůj plán.

Ostatně to, že Hamáčkův plán vzbuzoval již v době svého vzniku pochyby, dříve popsal server iROZHLAS.cz Kontroly v některých krajích totiž probíhaly ještě před Hamáčkovou iniciativou a nebylo úplně jasné, co se má tedy změnit.

Respirátorů bylo dost

Jak tedy ministr nákup zdůvodňuje? „Když jsme se rozhodovali, jestli koupit dva miliony respirátorů, nebo tyhle masky, tak jsme se rozhodli pro masky. Takže šlo o to, abychom nemuseli obnovovat respirátory,“ odpověděl Hamáček, když ho Radiožurnál oslovil.

Jenže toto vysvětlení není v souladu s informacemi od samotného ministerstva. To Radiožurnál v květnu oslovoval s dotazem, zda má dostatek respirátorů FFP2 a FFP3 a kolik. „Potřeby resortu jsou aktuálně plně sanovány vlastními skladovými zásobami, které k 7.5.2021 činily mj. 2 645 089 ks respirátorů FFP2 a 51 852 ks respirátorů FFP3,“ napsal tehdy mluvčí resortu Adam Rözler.

Výjimka, díky které nemuselo ministerstvo dodávku nanomasek řádně soutěžit, vycházela z toho, že je policisté potřebují kvůli ochraně proti koronaviru. Radiožurnál se tedy obrátil na policejní prezidium s dotazem, jaké ochranné pomůcky proti nákaze covid-19 mají policisté k dispozici. Tyto nanomasky ale ministerstvo ve svém výčtu neuvedlo.

„Nakupovaly se respirátory FFP2, pro některé útvary se nakupovaly FFP3, ale to jsou jen na speciální účely. Dále měli k dispozici dezinfekce a roušky,“ uvedl mluvčí Ondřej Moravčík.

A Hamáček na otázku Radiožurnálu, jestli ví, jakým způsobem se nyní masky využívají, odpověděl záporně. „To nevím. Nevím. To se mě ptáte na nějakou věc, která je podružná z hlediska fungování resortu,“ řekl na dotaz Radiožurnálu.

Podle policejního ředitelství slouží nanomasky také k boji proti koronaviru. „Dodané nanomasky jsou využívány jak v boji proti pandemii koronaviru, tak i k dalším činnostem, které PČR vykonává. Například drogová kriminalita, pořádková činnost, eskortní činnost, ohledání míst spojené s trestnými činy, a další,“ vypočítal mluvčí Moravčík s tím, že jejich využití přichází v úvahu při kontaktu s prokazatelně nakaženými osobami.

Radiožurnál také zjistil, že nanomasky mají k dispozici například příslušníci speciálních pořádkových jednotek. Uvedl to Zdeněk Sobotka z předsednictva Nezávislého odborového svazu policie.

„Konkrétně v Moravskoslezském kraji je má k dispozici pořádková jednotka pro každého člena, tedy v počtu 180 kusů a k tomu 1440 kusů filtrů,“ uvedl Sobotka. Tento kraj přitom v dubnu obdržel přes tři tisíce masek a více než 25 tisíc filtrů.

Spojenec z firmy

Firma WPA Nanotechnologies je přitom propojena i se samotnou sociální demokracií. WPA totiž spadá pod společnost Workpress Aviation. A pro tu pracuje plzeňský sociální demokrat Ivo Grüner, což přiznává on sám i majitel firmy Jiří Heckel.

Právě Grüner pomáhal zařizovat návštěvy některých ministrů z řad sociálních demokratů v továrně firmy WPA. „Navštívil jsem továrnu a následně jsme jednali o možnosti podpory exportu firmy. První impuls přišel od pana Grünera. Byl jsem v kontaktu s ním,“ popsal svou návštěvu v továrně bývalý ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD). Kromě něj se návštěvy ve firmě zúčastnil i Hamáček. Ten ale tvrdí, že neví, jestli Grüner ve firmě pracuje.

Před loňskými volbami do krajských zastupitelstev také Hamáček a Grüner - tehdejší lídr krajské kandidátky ČSSD – společně předali místním hasičům dar od firmy WPA v podobě 800 nanomasek a filtrů. Grüner se tímto darem pochlubil na svém facebookovém profilu.

Podobně si Grüner během kampaně na svůj facebookový profil vyvěsil předávání daru v podobě respirátorů pro domov osob se zdravotním postižením v Horní Bříze. Respirátory Grüner přinesl v přepravce s logem WPA.

Majitel firmy Jiří Heckel zpětně přiznává, že i Grünerova inciativa pomohla firmě navázat kontakt s ministerstvem vnitra. „On nám domluvil tu první schůzku, kdy tady byl na prezentaci pan Hamáček. Tím jsme získali první kontakt,“ popisuje Heckel s tím, že v březnu jeho firmu kontaktovalo ministerstvo s požadavkem na rychlou dodávku nanomasek.

Grüner byl v ČSSD vnímán jako Hamáčkův spojenec před dubnovým sjezdem strany, na kterém ministr vnitra obhájil svůj post. „Vím, že tahle strana delegátů podpořila pana Hamáčka. Co za tím bylo, to se bojím říct, to by byly jen spekulace,“ řekl Radiožurnálu například dlouholetý člen ČSSD a starosta Železné Rudy Filip Smola.

Ředitel protikorupční organizace Transparency International Petr Leyer proto říká, že celý nákup mohl být účelový. „Nebyl zde žádný časový tlak, aby to muselo být zadáno na výjimku a z ruky. A nejen, že jde o obcházení zákona o zadávání veřejných zakázek, ale je tu zřejmé i politicko-podnikatelské propojení. Nedá tedy vyloučit ani to, že mohlo jít o protislužbu za podporu na sjezdu,“ říká Leyer.

Ministr Hamáček něco takového odmítá. „To je nesmysl. Já nevidím způsob, jak by mi to mělo pomoct. Tohle je spekulace,“ uvedl Hamáček.

A za nesmysl to označil i jeho kolega ze sociální demokracie Ivo Grüner. Svou roli na sjezdu strany Grüner zlehčuje s tím, že plzeňský kraj, odkud on je, neměl na výsledek nijak zásadní vliv.

„Pro nás bylo zásadní, že se uspoří materiál, který se dováží z Číny, a že je to český výrobek s nanotechnologiemi,“ popisuje zpětně Grüner.