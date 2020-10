‚Nedovedu si představit, že to zvládneme za čtrnáct dní.‘ Hamáček nevyloučil delší nouzový stav

Zůstaňte během volna doma, nabádá ministr vnitra a šéf Ústředního krizové štábu Jan Hamáček (ČSSD). V rozhovoru pro Českou televizi vyzval také občany k dodržování všech nařízení vlády. Kvůli vysokému nárůstu nakažených nevyloučil ani prodloužení nouzového stavu. Praha 20:41 21. října 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „Situace je vážné, bojím se, že opět padne rekord,“ komentoval středeční prozatímní nárůst nakažených Jan Hamáček | Zdroj: Úřad vlády ČR

Navzdory přísnějším opatřením, která vláda oznámila ve středu a začnou platit ve čtvrtek v 6.00, by policie podle Hamáčka měla pokračovat ve své dosavadní činnosti. Stále tak bude probíhat kontrola dodržování vládních nařízení.

Ta základní, mezi něž patří především nošení roušek, podle něj drtivá většina obyvatel neporušuje. Nedá se to ale prý říct o zbylých opatření.

Hamáček proto apeloval, aby je veřejnost vzala vážněji. Vláda se jimi snaží podle ministra omezit sociální kontakty a s nimi spojené šíření koronaviru.

Během blížícího se volna - státního svátku a podzimních prázdnin - by tak lidé měli zůstat doma, míní vicepremiér. „Není vůbec rozumné dny volna strávit tím, že postupně navštívíme všechny své známe. To je cesta do pekel,“ řekl v rozhovoru pro Českou televizi.

Je přesvědčen, že lidé by měli dát přednost času s rodinou, maximálně se vydat na procházku do přírody.

„Situace je vážná. Bojím se, že opět padne rekord,“ komentoval Hamáček aktuální nárůst počtu nakažených, jichž bylo od středečního večera 8840.

Podle něj je není vyloučeno, že vláda kvůli vysokému nárůstu nakažených požádá o prodloužení nouzového stavu, který má skončit 3. listopadu. „Já si nedokážu představit, že to celé zvládneme za 14 dní.“

Sám ministr je momentálně v domácí izolaci, a to kvůli pozitivnímu testu na koronavirus. Nákaza mu ale podle vlastních slov nebrání v práci a účastní se jednání vlády i Ústředního krizového štábu.

Pokud by se jeho stav zhoršil, je ochoten odstoupit z vedení krizového štábu. Jestliže by taková situace nastala, má podle něj premiér Andrej Babiš (ANO) možnost do čela jmenovat kohokoliv ze stávajících členů krizového štábu.