Nouzový stav může trvat i do Vánoc. Vláda má podle Hamáčka hlavně přijmout strategický plán

Vicepremiér a ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) čeká, že vláda sněmovnu znovu požádá o prodloužení nouzového stavu. Je třeba přiznat, že může trvat až do Vánoc, řekl v neděli v pořadu České televize Otázky Václava Moravce. Epidemická situace bude vyžadovat i po 20. listopadu platnost restrikcí vyhlášených na základě nouzového stavu, mezi které patří například uzavření části obchodů nebo omezení provozu škol. Praha 16:41 1. listopadu 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „Byl bych velmi rád, kdyby už na Vánoce došlo k nějakému uvolnění, ale toto musí být opatrně plánováno,“ řekl Jan Hamáček v Otázkách Václava Moravce | Zdroj: Úřad vlády ČR

Hamáček uvedl, že je třeba očekávat nařízení pracovní povinnosti pro studenty zdravotnických škol nebo nějakou formu omezení provozu obchodů, které lze nařídit pouze v nouzovém stavu, i v delším časovém horizontu.

Nelze podle něj očekávat, že se epidemická situace vrátí k normálu za několik dnů nebo týdnů. Za normál považuje stovky nebo nízké tisíce nakažených denně. V sobotu přibylo 11 428 nakažených, v pátek 13 606.

Hamáček je pro nalezení viníka současné koronavirové krize. Chyba se podle něj stala už v létě Číst článek

Nouzový stav v Česku platí od 5. října. Vláda žádala o jeho prodloužení do 3. prosince, sněmovna ale v pátek schválila kratší období, do 20. listopadu. „Z mého pohledu to neznamená nic jiného, než že se tam vláda vrátí s další žádostí,“ řekl Hamáček. Podle něj je možné, že žádosti o prodloužení nouzového stavu budou i opakované.

Nevyloučil ani trvání nouzového stavu až do Vánoc. „Byl bych velmi rád, kdyby už na Vánoce došlo k nějakému uvolnění, ale toto musí být opatrně plánováno,“ řekl.

Letní velké uvolnění restrikcí podle něj ukázalo, že se poté obtížně brzdí další šíření epidemie. Prioritou vlády podle něj musí být přijetí strategie pro uvolňování opatření.

Pokračující nejistota

Předseda KSČM Vojtěch Filip, jehož strana toleruje menšinovou vládu ANO a ČSSD, sdělil, že nedokáže posoudit, zda bude nouzový stav nutný tak dlouho. „Neznám důvody, proč to ministr vnitra řekl. A nemáme ani v krizovém štábu svého zástupce, na rozdíl od jara,“ uvedl.

Restaurace se staly rukojmím společností rozvážející jídlo. Účtují si provizi až třicet procent Číst článek

Podle předsedkyně opoziční TOP 09 Markéty Pekarové Adamové je podstatné, jak vláda nouzový stav využívá a zda má strategii postupu, aby Česko epidemii zvládlo a život se mohl vrátit k částečnému normálu.

„Tuto strategii jsme po ní chtěli i při pátečním jednání o prodloužení nouzového stavu, ale vláda ji není ochotná představit, pokud na ní vůbec pracuje. Lidé potřebují vědět, s čím mají počítat, zejména kvůli jejich živobytí, jinak bude narůstat naštvání a frustrace,“ uvedla Pekarová Adamová.

Hamáček vyjádřil mírný optimismus ohledně vývoje počtu nově nakažených v posledních dnech, podle něj se zdá, že se rychlost šíření epidemie začala snižovat. Dodal ale, že teprve příští týden ukáže, zda je to trend nebo výjimka. Hamáček připomněl, že v končícím týdnu byl jeden den státní svátek, což se podle něj mohlo na počtu nakažených projevit.

83278