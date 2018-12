Hamáček uvedl do úřadu nového policejního prezidenta Švejdara. ‚Má pověst rovného chlapa,‘ říká ministr

Ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) v pondělí uvedl do úřadu nového policejního prezidenta Jana Švejdara. Od nového šéfa policie očekává, že v blízké době představí svou koncepci vedení sboru. Novinářům ministr řekl, že Švejdar je podle jeho názoru garancí, že policie bude při vyšetřování kauzy Čapí hnízdo, kde je obviněn premiér Andrej Babiš (ANO), postupovat nezávisle. Dodal, že na policejním prezidiu neočekává žádné zásadní personální změny. Praha 13:13 3. prosince 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Nový policejní prezident Jan Švejdar | Foto: Ondřej Deml | Zdroj: ČTK

Švejdar, který dosud působil jako ředitel pardubické krajské policie, je ve funkci od soboty. Nahradil Tomáše Tuhého, který se minulý týden stal velvyslancem na Slovensku.

„Jak jsem měl možnost ho poznat a jaké mám reference, tak je to opravdu profesionál, je to policista, který má pověst rovného chlapa. Takže já jsem přesvědčen, že je garancí toho, že policie bude postupovat nezávisle,“ řekl Hamáček na dotaz, zda je Švejdar garantem nezávislého vyšetření kauzy Čapí hnízdo.

Ministr také řekl, že na policejním prezidiu neočekává zásadní personální změny. „Já rozhodně nečekám žádné zemětřesení. Pokud si s sebou přivede některé své spolupracovníky nebo některé pracovníky tady vymění, je to na něm,“ dodal Hamáček.

Priority nového policejního prezidenta

Za své hlavní priority označil v pátek nový šéf českých policistů boj proti drogové kriminalitě a zlepšení bezpečnosti na silnicích. Detailnější plány chce zveřejnit později, až se se situací na policejním prezidiu seznámí.

Hamáček v pondělí řekl, že se Švejdarem se dohodl na tom, že v dohledné době uspořádá tiskovou konferenci, na které své plány představí.

To, že Švejdar považuje za prioritu boj s drogovou kriminalitou, kritizuje bývalý protidrogový koordinátor ČR Jindřich Vobořil. „Já to vnímám jako velmi chybný výběr priorit s riskantními následky (…). Důsledkem zvýšené kriminalizace drobných uživatelů a samovýrobců bude nutně nárůst organizovaného zločinu. Navíc to odrazuje tzv. skrytou populaci uživatelů, aby si včas přišli říct o pomoc,“ uvedl v tiskové zprávě Vobořil.

Postup podle něj povede ke zvýšení nákladů na práci policie a zároveň nesníží poptávku lidí po drogách. Vobořil podotkl, že experti na závislosti vyzývají k racionálnější politice, která by trh s drogami kontrolovala podobně, jako je to například u tabáku.

Švejdar zvítězil ve výběrovém řízení, které Hamáček vyhlásil 12. listopadu. O pozici měl zájem také ředitel ústecké krajské policie Jaromír Kníže. Výběrové komisi své koncepce představili oba kandidáti ve středu, o den později obdržel doporučení komise Hamáček. Vítěze oznámil v pátek. Hlasování komise bylo podle ministra jednomyslné, neměl důvod její doporučení měnit.

Tuhý ve funkci skončil na konci října. Vyloučil to, že na jeho odchod někdo z politiků vyvíjel nátlak, politický tlak odmítl i Hamáček. Mandát v úřadu policejního prezidenta měl Tuhému vypršet v dubnu příštího roku.