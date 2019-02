Zastaralá vozidla i finanční kriminalita. Hamáček představil Zemanovi nového policejního prezidenta

Poradní tým prezidenta Miloše Zemana v sobotu za účasti ministra vnitra Jana Hamáčka (ČSSD) a policejního prezidenta Jana Švejdara jednal v Lánech o prioritách policie. Na twitteru to uvedl prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček. Policie by se měla zaměřit na boj proti drogám a finanční kriminalitě, řekl novinářům ministr vnitra. Podle něj bude letos nutné investovat do policejních nemovitostí i techniky.

