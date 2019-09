Hamáček: Komentář ruského ministra kultury na adresu starosty Prahy 6 byl zbytečný a urážlivý

Ruský ministr kultury Vladimir Medinskij promeškal příležitost mlčet, jeho komentář byl zbytečný a urážlivý, řekl v nedělním pořadu Otázky Václava Moravce v České televizi vicepremiér a předseda ČSSD Jan Hamáček. Reagoval tak na výroky ministra Medinského vůči starostovi Prahy 6 Ondřeji Kolářovi (TOP 09). Praha 15:49 8. září 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jan Hamáček z ČSSD | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: Český rozhlas

Při kritice vedení pražského obvodu za záměr odstranit památník ruského maršála Ivana Koněva v pátek Medinskij přirovnal Koláře k vůdci regionální odbočky nacistické strany NSDAP. Podle předsedy ODS Petra Fialy má český stát po Medinském požadovat omluvu.

,Přál bych si, aby se snažil vědět víc o evropské historii.‘ Zaorálek reagoval na výrok ruského protějšku Číst článek

„Myslím, že mu (Medinskému) do toho nic není a takové výroky na Českou republiku a volené představitele, byť samosprávy, jsou zbytečné a celou věc komplikují,“ uvedl Hamáček. „(Ministr zahraničí) Tomáš Petříček už řekl, že by omluva pana ministra kultury tu věc vylepšila nebo byla posunem. Jestli to bude formou předvolání ruského velvyslance, proč ne. Myslím, že si mají, co říci,“ dodal. Hamáček řekl, že ho zároveň fascinuje, že v Praze je v létě 2019 největším problémem Koněvova socha.

Otevřený dopis

K omluvě Medinského vyzvali také bývalý předseda Vojenského výboru NATO Petr Pavel, někdejší poslanec Ivan Gabal, bývalý náměstek ministra obrany pro vyzbrojování Daniel Koštoval a někdejší velvyslanec v USA a Rusku Petr Kolář. V otevřeném dopise ruskému ministrovi uvedli, že považují jeho vměšování do debaty Čechů ohledně Koněvovy sochy za nepřijatelné, protože mu to nepřísluší. „Účelově lživé a odporné použití příměru k NSDAP bohužel dokazuje, že se rétorika některých představitelů Vaší země od stalinských dob příliš nezměnila. Také tento fakt nás utvrzuje v tom, že si o svých záležitostech musíme a budeme rozhodovat sami,“ uvedli bezpečnostní experti v dopisu, který má redakce k dispozici.

„Český stát má požadovat omluvu, protože je to vyjádření reprezentanta ruské vlády a to vyjádření je nepřijatelné. Myslím si, že je v našem zájmu, abychom se chovali standardně a řekli, že toto si nenecháme líbit. Je věcí každého národa, jaké pomníky staví, jaké pomníky nechce mít. Není možné, aby naši volení zástupci byli obviňováni, že jsou fašisté jen proto, že mají nějaký názor. Je potřeba, aby s námi jednala i velmoc důstojně tak, jak se to sluší vůči nezávislému státu,“ poznamenal Fiala.

Dlouhodobá kontroverze

Kolem Koněvova památníku v pražské Bubenči panuje dlouhodobá kontroverze, která vyústila v pravidelné poškozování sochy, v pokusy památník ohradit a v demonstrace. Městská část bude o pomníku jednat 12. září na zastupitelstvu, starosta chce sochu přestěhovat jinam. Podle ruského velvyslanectví je postup Prahy 6 zneuctěním památky vojáků Rudé armády padlých v bojích proti nacistům za svobodu Československa.

Ruský ministr kultury označil starostu Prahy 6 Koláře za nacistu. Odsoudil kontroverzi okolo sochy Koněva Číst článek

Při loňském 50. výročí invaze vojsk Varšavské smlouvy do Československa odhalila radnice Prahy 6 u sochy tabulku s doprovodným textem. Ten popisuje roli maršála Koněva v roce 1945, kdy osvobozoval Československo od nacistů, v roce 1956, kdy řídil potlačení maďarského povstání, i v roce 1961, kdy se jako velitel skupiny sovětských vojsk podílel na řešení berlínské krize výstavbou berlínské zdi. „V roce 1968 osobně zaštítil zpravodajský průzkum před vpádem vojsk Varšavské smlouvy do Československa,“ stojí také na desce.

Vysvětlující tabulky jsou podle Hamáčka dostačující. Na bourání pomníků je pozdě, míní. „Teď bourat Koněva, tak kde to skončí? Začneme se nově dívat na husity? Nějaký nový výklad, budeme bourat Jana Žižku na Vítkově? Nebo začneme diskutovat o tom, jakou roli hrál Karel IV. ve vztahu k židům? Že organizoval nebo schvaloval pogromy, tak budeme přejmenovávat univerzity?“ uvedl Hamáček.

Oba politici se ale shodli, že o budoucnosti sochy mají rozhodnout lidé žijící v Praze 6, například v referendu.