Hamáček k případné abolici Zemana v kauze Čapí hnízdo: Nepřiměřený zásah do fungování justice

Předseda koaliční ČSSD Jan Hamáček by považoval zastavení stíhání premiéra Andreje Babiše (ANO) ze strany prezidenta Miloše Zemana ze nepřiměřený zásah do fungování justice a rovnosti před zákonem. Hamáček to napsal v textové zprávě. Zeman ve čtvrtek řekl, že zamýšlí zastavit případné stíhání premiéra v případu Čapího hnízda, kdyby bylo obnoveno. Sledujeme online Praha 11:08 20. září 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jan Hamáček | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iRozhlas

„Případnou abolici v kauze Čapí hnízdo bych považoval za nepřiměřený zásah do fungování justice a rovnosti před zákonem pro všechny občany,“ uvedl ministr vnitra Hamáček.

Prezident by zastavil trestní stíhání Babiše, pokud šéf žalobců zruší Šarochovo rozhodnutí Číst článek

Místopředseda ČSSD Ondřej Veselý napsal, že lituje obyčejné lidi, kteří nejsou nedotknutelní a za své činy musí vždy pykat. „Každý asi musel čekat, že za tím, že Babiš před prezidentem vždycky změkne jako máslo, bude něco takového,“ konstatoval.

Městské státní zastupitelství v Praze nedávno zastavilo jak stíhání Babiše, tak dalších v případu. Usnesení je nyní pravomocné. MSZ ho předloží společně se spisovým materiálem nejvyššímu státnímu zástupci Pavlu Zemanovi, který může usnesení potvrdit i zrušit. Na přezkoumání má tři měsíce.

Prezident avizoval, že v případě obnovení řízení by využil takzvané abolice. Případnou abolici podle ústavy musí spolupodepsat předseda vlády či jiný pověřený člen kabinetu. Aktuální Babišovo vyjádření shání. Podle informací je Babiš na cestě do Spojených států, kde bude od pondělí na návštěvě, která zahrnuje mimo jiné účast ve všeobecné rozpravě Valného shromáždění OSN. Do pondělí má v zemi soukromý program.

57077