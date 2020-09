Hamáček: Chci ujistit, že roušky a respirátory, které přišly poštou, jsou bezpečné

Ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) předkládá novelu krizového zákona, která by ve stavu nebezpečí umožnila opakovaně odkládat volby. Jeho resort navíc prosadil i zkrácení lhůty pro připomínkové řízení na 10 dní. „Vzhledem k tomu, že už byl neformálně diskutován s klíčovými ministerstvy a mám pocit, že čím dříve přijde do Poslanecké sněmovny, tím lépe,“ říká ve Dvaceti minutách Radiožurnálu. Praha 20:59 24. září 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ministr vnitra Jan Hamáček | Zdroj: ministerstvo vnitra

V zákoně by mimo jiné chtěl ústavně zakotvit Ústřední krizový štáb. „Debaty o tom, co je krizový štáb a jestli ho potřebujeme, jsme se rozhodli vyřešit takto. Co odešlo z ministerstva vnitra, je názor odborníků, jaké by mělo být krizové řízení,“ vysvětluje vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD).

Další navrhovanou novinkou je zpřesnění toho, jak by měl stát vyplácet náhradu škod. „Pokud děláme novelu krizového zákona, tak bychom se měli bavit o krizovém řízení – to je vnitro, ale pokud by chtěl stát odškodňovat, tak to už má mít v gesci někdo jiný.“

Jak odložit volby?

Původní znění návrhu nového krizového zákona by také omezilo poskytování informací ve stavu nebezpečí. Nově by se nemusely zveřejňovat informace, které by mohly ohrozit činnost krizových orgánů, jejich přípravu na krize nebo účinnost vyhlášených opatření. V době nouzového stavu nebo stavu ohrožení by se také mohly opakovaně odložit volby.

„Jsem obviňován z diktátorských tendencí, ale ten důvod je jednoduchý. Když chceme odložit volby, tak musí být nouzový stav a obě komory musí souhlasit se zákonem, který je odkládá, nicméně jde to udělat jen jednou,“ popisuje ministr vnitra.

„My jsme ale chtěli řešit všechny teoretické situace. Teď si představte, že dojde k situaci, kdy je třeba tyto volby odložit, my je odložíme o pět měsíců a až se bude blížit ten pátý měsíc, tak zjistíme, že epidemie je třikrát horší, ale nám nezbyde nic jiného, než ty volby udělat,“ doplňuje ve vysílání Radiožurnálu.

Státní ústav pro kontrolu léčiv kritizuje Českou poštu za to, že rozesílá seniorům zdravotnické prostředky v nesterilním balením a tím je znehodnocuje. Ministr vnitra následně pohrozil, že na ústav podá žalobu.

„K tomu bych se teď nevyjadřoval z jednoho prostého důvodu. S ministrem zdravotnictví jsme se dohodli, že ta situace bude rychle vyřešena a poprosil bych o shovívavost a počkal do pátku, kdy by ministr měl ohlásit řešení,“ říká Hamáček.

„Jsem ale přesvědčen, že jsme našli způsob, jak ujistit občany, že pokud jim roušky nebyly doručeny v poškozeném balení, jsou naprosto bezpečné. My jsme přesvědčeni, že jsme od začátku postupovali správné,“ dodal.