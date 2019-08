Hamáček: Premiér koaliční dohodu neporušil, nominaci Šmardy nestáhl. Nové jméno vyberu sám

Kdo bude nový kandidát ČSSD na ministra kultury, předseda vládní strany Jan Hamáček zatím říct nechce, s možnými nástupci neúspěšného Michala Šmardy ale už jedná. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO podle něj neporušil koaliční smlouvu, když prohlásil, že Šmardu ve své vládě nechce. „Tím, že tu nominaci nestáhl, tak koaliční smlouvu neporušil. To je pravda,“ uvedl v rozhovoru pro Radiožurnál Hamáček. Rozhovor Praha 14:07 20. srpna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jan Hamáček | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iRozhlas

Vy jste napsal, že rozhodnutí Michala Šmardy respektujete a chápete, i když vás mrzí. Včera dopoledne jste po schůzce s premiérem Andrejem Babišem (ANO) říkal, že trváte na Michalovi Šmardovi jako kandidátovi na ministra kultury. Co se do večera dozvěděl nového pan Šmarda, že se rozhodl vzdát kandidatury?

Já jsem byl po schůzce s panem premiérem připraven trvat na nominaci pana Šmardy. Řešení, které Michal Šmarda zvolil, není řešení, které jsem chtěl. Je to jeho osobní rozhodnutí, které respektuji, jakkoliv mě to mrzí. A mně teď nezbývá nic jiného než se pokusit novou situaci vyřešit co nejrychleji.

Proč vám své rozhodnutí Michal Šmarda neřekl ještě před schůzkou s panem premiérem?

To je asi otázka na Michala Šmardu. Já předpokládám, že takto složité rozhodnutí v něm nějakou dobu zrálo, a prostě když se rozhodl, tak mi to oznámil.

Podle opozice se to dá vnímat jako signál, že ustupujete prezidentovi, o kterém jste říkal, že se v souvislosti s nejmenováním Šmardy porušuje Ústavu. Pokusila se tedy ČSSD tímto způsobem uklidnit situaci?

Znovu říkám, toto je primárně rozhodnutí pana Šmardy, je to jeho osobní rozhodnutí a sociální demokracie teď může udělat jediné – a to je to, že ho bude akceptovat a pokusí se tuto situaci vyřešit. My na rozhodnutí Michala Šmardy už nic měnit nebudeme.

Jednání o rozpočtu

Jak tato situace ovlivnila vaše rozhodování o tom, jestli ČSSD zůstane ve vládě, nebo ne? Říkali jste, že ve vládě chcete zůstat za předpokladu, že bude dodržována Ústava a koaliční smlouva a schválený rozpočet vám umožní fungování vašich ministerstev. Jsou, nebo nejsou teď tyto podmínky splněny?

Tyto podmínky budou splněny ve chvíli, kdy na ministerstvu kultury usedne nominant sociální demokracie a současně kdy bude k naší spokojenosti ukončeno jednání o státním rozpočtu, které stále běží. Včera (v pondělí, pozn. red.) jsem hovořil s paní ministryní Schillerovou, z hlediska ministerstva vnitra jsme se podstatně posunuli. To je dobrá zpráva jak pro policisty, tak pro hasiče.

Dnes (v úterý, pozn. red.) probíhá jednání o kapitole ministerstva práce a sociálních věcí. A až budou jednání dovedena do konce, pak budeme moci zhodnotit, jestli naše podmínka byla splněna do konce.

Dá se tedy říct, že ČSSD stále není rozhodnutá, jestli ve vládě zůstane, nebo ne?

Sociální demokracie je vládní stranou a je pouze na rozhodnutí sociální demokracie, zda vládní stranou bude, nebo nebude. Já jsem vám teď zopakoval, jaké ty podmínky jsou a to není nic nového. O tom hovoříme poslední týdny.

Ano. A já se vás ptám, jestli stále nejste rozhodnuti a čekáte, jak se bude situace vyvíjet dál?

Čekáme na to, zda bude respektována koaliční smlouva. Tedy zda budeme mít pět ministrů. To musíme teď vyřešit v kontextu rozhodnutí pana Šmardy a musíme dotáhnout do konce jednání o státním rozpočtu.

Nový kandidát

Kdy se tedy dozvíme jméno vašeho nového kandidáta na ministra kultury?

Vzhledem k tomu, co jsem říkal, že to bylo řešení, které jsem neočekával a postavilo mě do nové situace, tak je asi jasné, že to nějakou dobu trvat bude. Nicméně já nechci nic prodlužovat a mojí ambicí je to řešit co nejrychleji. Jakmile bude jasné, kdo novým kandidátem bude, tak to oznámím panu premiérovi. Pan premiér odešle nominaci na Hrad a v té chvíli se ji dozví i veřejnost.

Michal Šmarda zmínil v pondělí v rozhovoru pro Český rozhlas nějaká jména, která by připadala v úvahu – hejtmana Jiřího Běhounka, náměstkyni na ministerstvu kultury Kateřinu Kalistovou. Mluví se také o místopředsedovi ČSSD Janu Birkem nebo Vítězslavu Jandákovi, který už ministrem kultury byl ve vládě Jiřího Paroubka. Připadá některé z těch jmen v úvahu?

Znovu říkám, až to jméno bude jasné, tak to sdělím premiérovi. Takže jediné jméno, které se ode mě veřejnost dozví, bude jméno toho kandidáta. Žádná jiná jména komentovat nebudu.

Jakým způsobem teď budete vybírat nového kandidáta? Budete ho předem konzultovat s prezidentem Zemanem?

O tom, kdo bude kandidátem sociální demokracie, rozhodne sociální demokracie. Mám od předsednictva strany mandát k tomu tu situaci vyřešit, takže ji také vyřeším. A to jméno oznámím panu premiérovi.

Bez konzultace se Zemanem

Znamená to, že tím, kdo bude vybírat toho kandidáta, budete vy sám?

Ano.

A nemůžete se ČSSD dostat do stejné situace, že vám prezident vašeho kandidáta opět neschválí, pokud ho tedy vyberete bez konzultace s prezidentem?

To nepředpokládám.

A vy se neplánujete sejít s prezidentem v nejbližší době?

Já teď nebudu předjímat, co bude v nejbližších dnech z hlediska schůzek. To první, co musím udělat, je dotáhnout do konce konzultace nebo jednání o kandidátovi. Pak může být prostor na nějaká osobní jednání.

S kým budete konzultovat?

S těmi kandidáty.

To znamená, že některá jména už v hlavě máte?

Samozřejmě.

Z kolika jmen vybíráte?

Nebudu tady šířit nějaké spekulace. Ve chvíli, kdy se rozhodnu, tak se to dozví veřejnost.

Stále po této anabázi ještě důvěřujete premiéru Babišovi jako koaličnímu partnerovi?

Pan premiér postupoval podle koaliční smlouvy tím, že odnesl na Pražský hrad nominaci Michala Šmardy. A tím, že tu nominaci nestáhl, tak koaliční smlouvu neporušil. To je pravda. Jediné, co je k diskusi, a to si budeme muset vyjasnit v rámci koalice, je ten fakt, že prostě po nějakou dobu sociální demokracie neměla pět ministrů, jak to koaliční smlouva předpokládá.

Dehonestace vašeho kandidáta v poslední době vám nevadí?

To jsem si s panem premiérem vyjasnil, pokládám to za chybu z jeho strany, nebylo to vhodné.

Sociální demokraté v Ústeckém kraji vás v úterý vyzvali k rezignaci na funkci předsedy strany. Důvodem jsou podle nich snahy o vyloučení poslance Jaroslava Foldyny a neúspěšné zapojení ČSSD ve vládě. Máte nějaké podobné signály i z dalších organizací?

Nemám. Z hlediska Ústí to není nic nového. Ústecká sociální demokracie je dlouhodobě proti tomu, aby byla naše strana ve vládě. Nijak to netají a velmi intenzivně pracují na tom, abychom z vlády odešli.

Takže to jejich usnesení chápu v tomto kontextu. Myslím si, že by si kolegové v Ústí měli vyjasnit, co vlastně chtějí. Protože usnesení, které na jednu stranu vyzývá předsedu, aby odešel, protože jsme ve vládě, a současně podporuje Jaroslava Foldynu, který řekl, že by podporoval Babiše i v situaci, kdyby ČSSD z té vlády odešla, tak je minimálně postoj velmi schizofrenní. To si pánové budou muset ujasnit.

Má ústecká ČSSD nějaké kandidáty, které by ráda viděla na ministerstvu kultury?

Nemyslím si.