Hamáčkův resort vybral pro testy do škol dodavatele, který nesplnil požadavky. Babiš chce vysvětlení

Testy do škol má dodávat firma Tardigrad International Consulting, podle zjištění Seznam Zpráv ale nesplnila požadavky ministerstva vnitra. Premiér Andrej Babiš (ANO) tak žádá vysvětlení. „Firmy se mi nyní ozývají a posílají mi kritiku na samotný výběr dodavatele antigenních testů,“ řekl. Šéf resortu Jan Hamáček (ČSSD) se brání tím, že společnost vybírala komise složená ze zástupců třech resortů. Informace o tendru chce vládě předložit v pondělí. Praha 11:28 20. února 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Andrej Babiš a Jan Hamáček | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Ministerstvo vnitra na konci pracovního týdne oznámilo, že testy pro testování do škol dodá společnost Tardigrad International Consulting. Díky čínským testům Lepu, kterými se vzorky odebírají z kraje nosní dírky, se děti měly 1. března vrátit do škol.

Ministerstvo vnitra zařizuje antigenní testování žáků. Osloví celkem šest dodavatelů Číst článek

„Celkem jsme obdrželi devět nabídek, které posoudila komise z hlediska ceny a schopnosti dodat požadované množství. Jediná firma nabídla kompetitivní cenu a schopnost dodávek v požadovaném čase,“ řekl k tendru Jan Hamáček (ČSSD).

Zakázka ale kvůli stále trvajícímu nouzovému stavu probíhala neveřejně a visí nad ní tak několik otazníků. Jak zjistil server Seznam Zprávy, resort například v zadávací dokumentaci požadoval, aby firma dodala 914 680 kusů testovacích sad a to nejpozději do 25. února.

Společnost, která sídlí na skotské adrese společně s dalšími 797 firmami, to ale nebyla schopná zaručit, do konce měsíce jich má podle Hamáčka přivést jen 800 tisíc.

Levnější testy od jiné firmy

Tardigrad International Consulting zároveň neposkytla ani nejlevnější nabídku, jednu sadu prodává za 65 korun. Do soutěže se přitom přihlásila také společnost Chironax, která by každou sadu dodala o jedenáct korun levněji a navíc by garantovala dodání do konce února. Podle ministerstva vnitra ale byla riziková.

Firmy by od státu mohly dostat příspěvek na testování zaměstnanců, šlo by i o kloktací nebo žvýkací testy Číst článek

„Společnost byla komisí vyhodnocena jako riziková z hlediska ekonomických veřejně dostupných dat a dále z hlediska spolehlivosti,“ vysvětlil mluvčí resortu Ondřej Krátoška. Chironax přesto vyhrál dvě zakázky Státních hmotných rezerv a už půl roku jim dodává ochranné pomůcky v řádu desítek milionů korun.

Zatím tak není jasné, podle jakých podmínek Hamáčkův resort testy vybral. Premiér Babiš už proto požádal Hamáčka o vysvětlení. „Různé firmy se mi nyní ozývají a posílají mi kritiku na samotný výběr dodavatele antigenních testů včetně toho, že jde o neznámou poradenskou společnost bez dohledatelné historie,“ řekl Seznam Zprávám premiér Andrej Babiš.

V reakci na to ministr vnitra uvedl, že firmu vybírala komise složená ze zástupců ministerstev vnitra, zdravotnictví a školství. Na twitteru v sobotu napsal, že postup komise posoudí vláda. „Navrhnul jsem panu premiérovi, že ministerstvo vnitra předloží na pondělní vládu veškeré podklady týkající se výběru testů do škol. Požádám i o účast bezpečnostních služeb,” doplnil.

Už dříve se vedla ve veřejném prostoru debata o tom, proč resort vybral jako vhodnou právě metodu, při které je proveden výtěr z okraje nosu. Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) to odůvodnil tím, že při kloktání nebo testech ze slin „může vznikat infekční aerosol”.

Navrhnul jsem panu premiérovi, že @vnitro předloží na pondělní vládu veškeré podklady týkající se výběru testů do škol. Požádám i o účast bezpečnostních služeb. Vláda posoudí, zda komise složená ze zástupců MV, MZd a MŠMT postupovala správně na základě pondělního usnesení vlády. — Jan Hamáček (@jhamacek) February 20, 2021