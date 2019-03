Reálný nárůst úředníků není 44 000, ale pouhá tisícovka. Mám to spočítáno, tvrdí Hamáček

Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) začíná s jednotlivými šéfy rezortů jednat o škrtech v rozpočtu na příští rok. Kvůli zpomalení růstu ekonomiky chce ušetřit alespoň 25 miliard korun. „Škrtnout“ chce i 10 procent státních zaměstnanců. Hostem Interview Plus byl ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD). Interview Plus Praha 20:55 14. března 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jan Hamáček, sjezd ČSSD | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

První místopředseda vlády, ministr vnitra a předseda ČSSD Jan Hamáček tvrdí, že se chce od ministryně Schillerové nejdřív dozvědět celý rámec rozpočtu pro rok 2020, až pak je čas se bavit o jednotlivých kapitolách.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celé Interview Plus Michaela Rozsypala

„Ministryně ale teď zvolila nejjednodušší cestu: zjistila, kolik chybí a stejnou částku škrtla v rozpočtech rezortů. To je takové tupé škrtání, které jsme tady už měli. Na to říkáme ne. Přitom se úsporám nebráníme, ale nemohou být likvidační. A ty, se kterými jsem se zatím seznámil, opravdu pro některé úřady likvidační jsou,“ řekl v Interview Plus.

Má tím na mysli razantní škrty v rezortu dopravy, které by prý v principu znamenaly zastavení výstavy nový silnic a dálnic.

„Pro ministerstvo vnitra by to byl třeba konec programu posilování policie, obnovy techniky, a to i pro hasičské sbory. Velký problém vidím i v oblasti azylové a migrační politiky a těžko bychom byli schopni plnit požadavky, které má průmysl na nové pracovníky ze zahraničí. Takovými škrty nic nevyřešíme,“ tvrdí ministr.

Plošné škrty úředníků?

Návrh ministryně Schillerové počítá i s desetiprocentním snížením počtu státních zaměstnanců, spíš by mělo jít o ministerské úředníky. „Já odmítám nesmyslný nápad, abychom na všech ministerstvech plošně škrtli 10 procent. Na vnitru je to 270 lidí, polovina by byla na odboru azylové a migrační politiky a systém by se zcela zhroutil.“

Schillerová rozjíždí jednání o rozpočtu na příští rok, chce snížit výdaje na zaměstnance Číst článek

Je to prý stejné, jako kdyby se jen tak škrtlo 10 procent veterinárních inspektorů. „A jak by teď dopadla kauza s polským masem?“ ptá se Hamáček. „Hlavně se snažím rozptýlit představy, že jedním škrtnutí pera něco vyřešíme.“ Ušetřit by se prý dalo kolem tří procent úředníků, ale na rozpočtu to poznáme nejdřív za rok.

Sloučit by se podle Hamáčka daly i některé úřady, kterou slouží pouze jedinému účelu. „Takových 4−5 úřadů bychom mohli sloučit a ušetřit za pět ředitelů a pět služebních aut. Je třeba dělat systémová řešení a ne jen vzít tabulku a škrtnout.“

Slučování úřadů a odborů

Chce to prý podrobný pohled na výkon státní správy a taky její digitalizaci. Taky by šla spojit některé odbory a oddělení úřadů.

„Máme představu, že by šlo sloučit některá malá oddělení a šetřit tak za jejich líp placené představené. Nejde to ze dne na den, protože státní úředník je pod služebním zákonem. Musí dostat výpověď, začne běžet výpovědní doba a pak musí dostat odstupné. Takže v průběhu jednoho roku nic neušetříte. Asi tříprocentní úspory by pak přišly, ale až v dalších letech.“

Hamáček jako muž, který má v gesci celou státní správu, si nechal propočítat, jestli máme opravdu tolik úředníků, jak neustále tvrdí někteří politici.

Kde chce Schillerová škrtat? Doprava by přišla o devět miliard, životní prostředí o víc než třetinu peněz Číst článek

„Opozice tady vytvořila představu, že nám stát za posledních pět let nabobtnal o nějakých 40 tisíc státních zaměstnanců. Reálně nám počet ministerských úředníků narostl o jedinou tisícovku. Jejich gros bude na financích, a to v kontextu EET a kontrolních hlášeních. Žádný masivní vstup lidí do státní správy tady nebyl. Celé je to jen účelový výklad statistik. V reálu jsou to hlavně policisté a učitelé.“

Jen sedm tisíc nových lidí

Pokud se do Hamáčkových čísel ponoříte podrobně, tak v letech 2013−2019 máme 44 tisíc nových zaměstnanců státu, ale z toho je 31 tisíc učitelů a pracovníků ve školství. Jejich počet se zvyšoval v reakci na demografický vývoj, tedy nárůst počtu studentů.

Dalších šest tisíc lidí bylo podle ministrových dat přijato do bezpečnostních sborů. „Reálný nárůst je tak pouze sedm tisíc lidí, z toho na ministerstvech jich sedí tisíc. Zbytek najdete na podřízených složkách ministerstev,“ dodává Jan Hamáček.