Babiš chce, aby krizový štáb vedl ministr Hamáček. Prymula se má věnovat chytré karanténě

Vláda chystá změnu v čele Ústředního krizového štábu. V pozici předsedy by měl Romana Prymulu nahradit ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD), uvedl v rozhovoru pro Lidové noviny premiér Andrej Babiš. Důvodem je především nutnost soustředit se na projekt inteligentní karantény, jejíž spuštění kabinet považuje za jednu ze svých aktuálních priorit. Rozhodnutí by mělo padnout v pondělí. Praha 7:31 30. března 2020

Personální změny v čele Ústředního krizového štábu jsou podle premiéra Andreje Babiše (ANO) spojeny s organizací inteligentní karantény, na jejíž fungování v současné době dohlíží Roman Prymula. „Bude zplnomocněncem vlády, projekt bude stejně jako krizový štáb fingovat pod vládou,“ řekl podle serveru lidovky.cz.

Kvůli rozsáhlým požadavkům projektu tak vláda nejspíš přistoupí k nahrazení Romana Prymuly v čele štábu ministrem vnitra Janem Hamáčkem (ČSSD). Rozhodnutí by mělo být známé v pondělí. „Profesor Prymula se musí soustředit na systém chytré karantény a hlavně na zdravotnictví a na epidemiologické záležitosti,“ vysvětlil Babiš.

„Jde skutečně o nejdůležitější projekt, který stát chystá. Cílem je porazit vir, potřebujeme snížit tempo růstu nákazy. Systém vychází z osvědčených postupů realizovaných v Jižní Koreji, Singapuru a Hongkongu,“ dodal Babiš k plánu, který je dle jeho slov jednou z vládních priorit.

Inteligentní karanténa

Účelem chytré karantény je do tří dnů elektronicky vytrasovat všechny rizikové kontakty nakaženého a co nejrychleji je testovat. Zpětné dohledání toho, kde se nakažený pohyboval a s kým se setkal, bude fungovat na základě mobilních dat od operátorů a jeho platební historie. Nakažení však k tomu musí poskytnout svůj souhlas.

V pondělí stát spustil zkušební provoz projektu v Jihomoravském kraji, celorepublikově by pak měl fungovat po Velikonocích. „Zájem projevil i Moravskoslezský kraj, ten by mohl následovat už v průběhu tohoto týdne,“ uvedl Babiš pro Lidové noviny. Podle něj je také důležité co nejdříve zapojit Prahu, kde zůstává nejvyšší počet nakažených. Tam by se inteligentní karanténa mohla spustit ještě před polovinou dubna.

Projektu velí Armáda České republiky v čele s brigádním generálem Petrem Procházkou, který byl pověřen náčelníkem generálního štábu armády. Ta podle Babiše pro projekt vyčlenila 253 lidí a 82 kusů techniky. Počet vojáků by se podle premiéra mohl v případě potřeby zvýšit i na tři sta.

