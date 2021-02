Hamáček: Pokud by hejtmani požádali o vyhlášení nouzového stavu, vláda by vyhověla

Poslanci neprodloužili nouzový stav, vládu ANO a ČSSD nepodpořil žádný opoziční poslanec. V neděli 14. února ve 23.59 tedy nouzový stav skončí. Co to znamená pro Česko, která opatření by mohla nadále platit a které služby by se mohly od pondělí otevřít, popisoval ve speciálním vysílání Radiožurnálu vicepremiér a ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD). Rozhovor Praha 10:09 12. února 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jan Hamáček | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Nejprve k takřka uzavřeným okresům Cheb, Trutnov a Sokolov. Nová opatření okolo omezení pohybu lidí platí také do konce nouzového stavu, tedy do půlnoci z neděle na pondělí. Co bude v těchto okresech dál? Co tam bude platit?

Pokud by skončil nouzový stav v neděli, a zatím to tak vypadá, tak by podobné opatření musela vyhlásit buď krajská hygienická stanice, nebo ministerstvo zdravotnictví svým mimořádným opatřením. Každopádně máme v plánu, aby opatření pokračovala, byť podle jiného zákona.

Vláda tedy má možnosti jak omezit pohyb lidi i nadále, i když to nebude nouzovým stavem?

Ano, ale omezení nemohou být plošná, musí být cílená regionálně, a to je i případ těch tří okresů.

Ve vysílání jsme mluvili s hejtmanem Karlovarského kraje, který potvrdil, že v pátek s hejtmany máte jednat. Třeba Pardubický kraj už včera při hlasování poslanců oznámil, že pokud sněmovna neschválí prodloužení nouzového stavu, tak kraj požádá o vyhlášení nového. Jak zareagujete? Vyhlásí vláda opět nouzový stav?

Nejprve se sejdeme jako vláda, abychom připravili opatření, která by měla platit od pondělka mimo ten nouzový stav. Poté nás požádali o schůzku hejtmani. Včera (ve čtvrtek, pozn. red.) jsem se účastnil jednání Asociace krajů, tak jsem tu diskusi sledoval a musím říct, že můj dojem byl jednoznačně takový, že hejtmani jsou nepříjemně překvapeni, že nebyl prodloužen nouzový stav, protože pak samozřejmě pro ně vznikají obrovské komplikace. Uvidíme, s čím přijdou, a budeme to řešit.

Pokud tedy nouzový stav skončí, co Česko od pondělí při pandemii koronaviru čeká? Co se otevře?

Pokud by skončil nouzový stav, vláda, respektive ministerstvo zdravotnictví, může některá opatření vydat podle zákona o ochraně veřejného zdraví, nicméně ten je „slabší“. To znamená, že některá opatření vydat neleze, například plošné uzavření obchodů a poskytování některých služeb. To by znamenalo, že se otevřou obchody a služby, pravděpodobně i takové věci, jako jsou galerie, muzea, wellness centra, fitness centra, sportoviště a tak dále. Zbytek opatření s nějakými komplikacemi by bylo možné udržet i nadále.

To, co jste jmenoval, služby a obchody, se otevřou? To možná bude zajímat i jejich provozovatele, zdali se na to mají připravit, nebo ne.

Pokud v pondělí nebude platit nouzový stav, tak ano.

A školy, které jsou teď pro drtivou většinu žáků uzavřené, studenti jsou na dálkové výuce, tam se změní co? Otevřou se?

Tam se nezmění nic, protože uzavření škol je podle školského zákona, to je také v pravomoci vlády. Paradoxně to je další komplikace, protože rozhodnutí sněmovny neprodloužit nouzový stav velmi zkomplikuje vládní plán návratu studentů do škol. Máme rozpracován harmonogram, jak by se studenti měli vracet, první maturanti a tak dále, nicméně aby to bylo bezpečně, tak to předpokládá, že budou studenti testováni.

Obrovská komplikace mimo nouzový stav bude zajistit ty stovky tisíce testů, protože se musí objednat a vláda bude muset jít standardním výběrovým řízením, které většinou trvá několik měsíců. Sněmovna, která tolik toužila po návratu studentů do škol, to tím strašně zkomplikovala.

Komplikace pro hejtmany

Mám pocit z toho, co a jak říkáte, že spíše počítáte s tím, že nouzový stav bude prodloužen.

Slyšel jsem některé hejtmany, kteří říkají, že není možné to zvládat v tom standardním režimu, to znamená neudělat nic. Současně všichni jednoznačně říkají, že je pro ně obrovská komplikace vyhlašovat stavy nebezpečí, protože to je sice něco, co mají v kompetenci, nicméně už z definice krizového zákona je stav nebezpečí něco, co řeší lokální problém. A epidemie koronaviru není lokální problém, to je problém celoevropský.

Hejtmani mají právo podle krizového zákona požádat vládu o vyhlášení nouzového stavu a vláda na to musí reagovat.

Když vás tedy hejtmani o to dnes požádají, vyhovíte jim?

Předpokládám, že pokud by hejtmani požádali o vyhlášení nouzového stavu, tak by vláda vyhověla.

A nošení roušek v uzavřených prostorách nebo noční zákaz vycházení od 21 do 5 hodin, to bude platit, pokud nebude prodloužen nouzový stav?

Mimo nouzový stav roušky ano, protože to je zase nařízení podle zákona na ochranu veřejného zdraví, noční zákaz vycházení nikoliv, protože to je plošné omezení pohybu, a to možné není.