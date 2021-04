Hamáček stále hájí plánovanou cestu do Moskvy jako kamufláž. Podle expertů to nebylo nutné

Vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD) potřeboval dostat českého velvyslance Vítězslava Pivoňku z Moskvy do Prahy. Chtěl s ním probrat detaily vyhoštění ruských diplomatů, aniž by Rusové pojali podezření. Vymyslel si proto cestu za nákupem vakcíny Sputnik V. Alespoň takovou verzi předkládá šéf ČSSD médiím. Podle expertů, které server iROZHLAS.cz oslovil, byl ale takový postup naprosto zbytečný. „Po bitvě je každý generál,“ komentoval kritiku Hamáček. Praha 19:25 19. dubna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jan Hamáček | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Velvyslanec musí zdůvodnit to, proč letí do Prahy. A my jsme nevěděli, s jakým penzem informací o tomto příběhu disponuje ruská strana.“ Tak vysvětloval v rozhovoru pro Seznam Zprávy vicepremiér Jan Hamáček, proč v úterý 13. dubna oznámil cestu do Moskvy.

Právě ta měla podle Hamáčka jen kamuflovat středeční přílet diplomata Vítězslava Pivoňky do Česka a ve skutečnosti se prý vůbec nechystala. Jeho verzi příběhu ale v pátek narušil premiér Andrej Babiš, když oznámil zrušení cesty, jejímž cílem mělo být jednání o vakcíně Sputnik V. V nedělních rozhovorech pro Českou televizi a televizi Nova pak navíc Babiš slova vicepremiéra nepotvrdil.

„Nedostatek koordinace s panem premiérem vidím jako jedinou chybu,“ reagoval na to Hamáček pro server iROZHLAS.cz.

Nemusíte nic uvádět

Experti, které server iROZHLAS.cz oslovil, v jeho záměru ale vidí i jiné neduhy. Ministerstvo zahraničí podle nich nemuselo problém řešit vůbec tak složitě. Bývalý velvyslanec v Moskvě Petr Kolář upozorňuje, že šéfové ambasád nemusí hostitelské státy vůbec informovat o důvodech odjezdu.

„Velvyslanec napíše nótu, v Rusku ji předá ministerstvu zahraničí. Udává, do kdy bude pryč a kdo ho bude zastupovat v době, kdy je pryč. Jiné důvody se nemusí uvádět,“ vysvětlil Kolář.

Smysl to nedává ani analytikovi Vladimíru Votápkovi. Ten si neumí představit, proč by měl velvyslanec před ruskou stranou něco vysvětlovat. „Vysvětlení Jana Hamáčka mi nepřijde věrohodné. Je běžné, že se velvyslanci zvou domu na konzultaci,“ upozorňuje bývalý generální konzul v Moskvě.

Oba se shodují, že si mohl Hamáček vymyslet lepší výmluvu, když už chtěl povolání Pivoňky kamuflovat. „Měl výmluv celý koš. Mohl například použít summit (amerického prezidenta Joa) Bidena s (ruským prezidentem Vladimirem Putinem), změnu v čele ministerstva zahraničí nebo otázku účasti Ruska v dostavbě Dukovan,“ myslí si Kolář.

‚Tak jsme se dohodli.‘

Proč se šéf ČSSD Hamáček rozhodl zrovna k ohlášení a posléze zrušení cesty do Ruska, jejímž cílem měla být jednání o vakcíně Sputnik V? „Protože jsme se takhle dohodli,“ odpověděl stroze.

Celou akci podle svých slov řešil s několika lidmi včetně velvyslance Pivoňky. S tím jednal ve středu a diplomat se v Česku zdržel až do pátku.

A Hamáček nelituje, že jeho třídenní návštěvu kamufloval neuskutečněnou cestou do Ruska.

„Po bitvě je každý generál. Prostě jsme zvolili toto řešení a zafungovalo,“ odpověděl vicepremiér na dotaz, zda Pivoňka nemohl dorazit do Prahy třeba pod záminkou rodinných důvodů.