Hamáček bude v úterý vypovídat k vrbětické kauze a cestě do Moskvy. ‚K trestnému činu nedošlo,‘ tvrdí

Dodávky vakcíny od firmy Johnson & Johnson stále nedorazily. Obnoví je až v půlce září

„Podle informací z pátku by to mělo být v týdnu po 13. září,“ upřesnil mluvčí resortu zdravotnictví. Česko původně počítalo s tím, že by v srpnu a září mělo dorazit bezmála čtvrt milionu vakcín.