Policie o dvou agentech věděla od začátku, řekl Hamáček k Vrběticím. Uvedl detaily i k druhému výbuchu

Česko kvůli novým poznatkům souvisejícím s výbuchem ve Vrběticích vyhostilo 18 ruských diplomatů. Ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) v neděli v Otázkách Václava Moravce uvedl, že je přesvědčen o tom, že informace o dvou agentech GRU, které Česko má, je k tomu opravňují. „Dá se říct, že se odehrálo něco, co nebylo plánováno, aby se takto odehrálo. A ten druhý výbuch nastal v situaci, která už byla plánovaná,“ uvedl Hamáček k vyšetřování policie. Aktualizováno Praha 12:35 18. 4. 2021 (Aktualizováno: 12:46 18. 4. 2021) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jan Hamáček | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Policie podle něj od začátku věděla, že do výbuchu jsou zapojení Alexander Miškin a Anatolij Čepig, kteří zajímali o muniční sklady ve Vrběticích a po kterých se pátrá. Že jsou to ruští agenti ale vyšlo najevo až ve chvíli, kdy došlo k útoku v Salisbury. Hamáček by výbuch neoznačil za teroristický útok.

Akt státního terorismu, označil Vystrčil aktivitu ruských agentů v Česku. Vyzval k tvrdé reakci Číst článek

„Standardní postup kromě pátrání bude žádost o právní pomoct z Ruska,“ vysvětlil ministr vnitra. Policie se podle něj pokusí oba muže vyslechnout, Hamáček ale nepředpokládá, že by se to podařilo.

Rusko totiž nevydává své občany kvůli vyšetřování na území jiných států. „Spolupráce z ruské strany je nepravděpodobná,“ dodal.

‚Snad se dlouho nevzpamatují‘

Vyhoštění 18 ruských diplomatů je podle něj „bezprecedentní“. „Vypadá to jako málo, ale když proběhly incidenty ve Velké Británii, číslo bylo podobné. Vyhostili jsme všechny, u nichž se dá prokázat příslušnost ke dvěma ruským tajným službám. To je takový zásah, že se z toho snad dlouho nevzpamatují,“ vysvětlil.

Doplnil, že pokud Rusko vyhostí českého velvyslance, bude muset Česko jednat dál.

Ministr vnitra také potvrdil spekulace politiků i bezpečnostních expertů, že Rusko nyní vyhostí české diplomaty. Konkrétně řekl: „Číslovku nemáme potvrzenou, ale že Rusové přistoupili k vyhoštění, to potvrdit mohu.“

Nechtěl ale komentovat, kdy se dozvěděl o tom, že jsou do výbuchu zapojeno Rusko.„To nemohu říci. Probíhala kolem toho spousta jednání a úkonů. Musím respektovat zákony. Veškeré kroky České republiky byly koordinovány s cílem zemi ochránit,“ odpověděl na otázku, kdy se dozvěděl o účasti GRU.