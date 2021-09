Hamáček se senátorům už popáté omluvil z výslechu k Vrběticím. Nevidí k němu důvod

Zasedání Senátu k Vrběticím se ruší. Vicepremiér a ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) se z jednání bezpečnostního výboru, který se vedle policie okolnostmi jeho cesty do Moskvy také zabývá, opět omluvil. Už popáté. Zdůvodnil to probíhajícím šetřením. Pro iROZHLAS.cz však posléze napsal, že nepovažuje za nutné do horní komory chodit. Vysvětlit tak celou záležitost senátorům vůbec neplánuje. Původní zpráva Praha 5:00 15. září 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Veškeré odpovědi týkající se Vrbětic jsem sdělil příslušným výborům sněmovny i vyšetřovatelům policie, napsal Jan Hamáček v SMS zprávě | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Bohužel musím v záležitosti projednávaného bodu 6) ‚Vrbětice a dopady na bezpečnost České republiky‘ opakovaně konstatovat, že nemohu, a to z důvodu probíhajícího vyšetřování, sdělovat žádné informace, a proto se jednání výboru nezúčastním,“ napsal Hamáček do omluvenky, kterou zaslal 10. září do Senátu.

Server iROZHLAS.cz má dokument k dispozici (viz konec článku).

Hamáček vysvětloval na policii plánovanou cestu do Moskvy. K obsahu výpovědi se odmítl vyjádřit Číst článek

Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost jednal poprvé o okolnostech Hamáčkovy cesty do Moskvy koncem dubna. Tehdy vicepremiér odešel předčasně, jelikož jednání neprobíhalo v uzavřeném režimu.

Poté se čtyřikrát omluvil. A teď tedy popáté. Senátoři a přizvaní hosté se měli k celé věci znovu sejít ve středu.

„Odešel nám uprostřed věty s tím, že jsme nezabezpečili místnost. A když jsme ji zabezpečili, tak už se k nám nikdy nevrátil,“ popsal předseda senátního výboru Pavel Fischer (BEZPP).

Když se ministr Hamáček omlouval, argumentoval navíc podle senátora vždy trochu jinak: „Ze začátku neměl čas, ale poslední dobou říká, že probíhá šetření.“

Fischer se ale nevzdává. „Až to trestní řízení dovolí, pozveme ho znovu,“ pokračoval. Hamáček by podle něj měl zákonodárcům záležitost vysvětlit. „My nejsme detektivní kancelář. Naším úkolem je parlamentním způsobem kontrolovat vládu. A pokud si na sebe dobrovolně vezme druhý resort, tedy zahraničí, má dvojí odpovědnost. A musí mít taky dvojí kontrolu,“ dodal.

Hamáček: Nepřijdu

Jenže Hamáček do Senátu dorazit vůbec neplánuje, jak vyplývá z jeho vyjádření pro iROZHLAS.cz. „Veškeré odpovědi týkající se Vrbětic jsem sdělil příslušným výborům sněmovny i vyšetřovatelům policie,“ napsal v SMS zprávě. Současně dodal, že vláda podléhá kontrolní pravomoci Poslanecké sněmovny, nikoli Senátu.

Ohrožení utajované informace Ohrožení utajované informace se dopustí ten, kdo „vyzvídá informaci utajovanou podle jiného právního předpisu s cílem vyzradit ji nepovolané osobě, kdo s takovým cílem sbírá údaje obsahující utajovanou informaci nebo kdo takovou utajovanou informaci nepovolané osobě úmyslně vyzradí“.

Sazba se liší podle stupně utajení informace, uložit lze až 12 let vězení a trestná je i příprava činu. Stejně vysoký trest je možné uložit také v nejzávažnějších případech zneužití pravomoci úřední osoby. Příprava tohoto činu je rovněž trestná.

Na otázku, zda to znamená, že do horní komory k Vrběticím nikdy vypovídat nepřijde, odpověděl Hamáček následovně: „Nevidím k tomu důvod.“

Plánovanou cestu do Moskvy, kterou překazilo odhalení v kauze výbuchů ve Vrběticích, vysvětloval na policii minulý týden. Mlčenlivosti ho kvůli tomu koncem července zprostil premiér Andrej Babiš (ANO). K obsahu výpovědi se ale vicepremiér odmítl vyjádřit.

Případ šetří Národní centrála proti organizovanému zločinu jako podezření na ohrožení utajované informace. Kriminalisté mají nesnadný úkol: hledají odpověď na otázku, zda chtěl Hamáček vyměnit dodávky vakcíny Sputnik V za utajení špionážní aféry Vrbětice.

Alespoň s takovým tvrzením přišly letos v květnu Seznam Zprávy. Návrh na výměnný obchod měl podle serveru padnout 15. dubna na schůzce Hamáčka se zástupci tuzemských tajných služeb, na které se řešilo zapojení ruských agentů GRU do výbuchů muničních skladů v roce 2014.

Hamáček to rezolutně odmítl. Informace Seznam Zpráv označil za lež a na autory reportáže podal žalobu. Cestu do Moskvy plánovanou v době vypuknutí vrbětické aféry označil za zastírací manévr, jak dostat do Česka velvyslance v Rusku Vítězslava Pivoňku. Ten se schůzky rovněž zúčastnil.

Vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD) se opět omluvil z jednání senátního výboru k Vrběticím | Zdroj: Senát