Hamáček nevyloučil další kroky po vyhoštění českých diplomatů. ‚Nic jsme neprovedli,‘ zdůraznil

Vicepremiér a dočasný ministr zahraničních věcí Jan Hamáček (ČSSD) nevyloučil, že Česká republika a její spojenci přistoupí k dalšímu vyhošťování ruských diplomatů. „Reakce je silnější, než jsme očekávali. Museli jsme to sice očekávat, Česká republika ale nic neprovedla. Stali jsme se obětí ruských operací," uvedl Hamáček na tiskové konferenci po jednání ministrů zahraničí Evropské unie. Praha 10:29 19. 4. 2021 (Aktualizováno: 10:51 19. 4. 2021)

„Vzhledem k tomu, jak razantní je ruská reakce, tak se setkám s předsedou vlády (Andrejem Babišem) a budeme diskutovat o tom, zda a kdy je potřeba přijmout další kroky z české strany,“ uvedl Hamáček s tím, že má pro premiéra připravený návrh dalšího postupu.

„Určitě pochopíte, že ho řeknu nejdříve jemu,“ dodal Hamáček. Naznačil ale, že reakcí by mohlo například být omezení nebo snížení počtu zaměstnanců ruské ambasády v Česku.

Rusové sice nevyhostili českého velvyslance, ale zpátky do Čech poslali jeho zástupce. Právě to je podle Hamáčka jedním z důvodů, proč by ruský krok neměl zůstat bez české odezvy.

„Požádal jsem naše spojence a přátele o výraz solidarity,“ řekl pověřený ministr zahraničí a ministr vnitra po jednání ministrů zahraničí Evropské unie. „Bude na našich spojencích, zda k výrazům podpory přidají i další rozhodnutí,“ dodal.

Paralyzování ambasády

Spolu se svým náměstek Martinem Povejšilem se shodli, že takto velký zásah ambasádu paralyzuje. „Funguje konzulární úsek, který tam musí být. Skončil celý politický úsek, skončil celý hospodářský úsek. Je to pro ambasádu obrovská rána,“ řekl Hamáček.

Ruská federace tak reagovala na vyhoštění osmnácti zaměstnanců ruské ambasády v Praze. Bezpečnostní informační služba (BIS) tyto pracovníky totiž identifikovala jako členy ruských tajných služeb.

Právě dva agenti GRU by měli stát za výbuchem muničních skladů ve Vrběticích v roce 2014. Policie vyhlásila pátrání popo dvou mužích s ruskými pasy, kteří se v říjnu 2014 pohybovali v Praze, Moravskoslezském a Zlínském kraji. Podle fotografií i jmen z pasů hledaných mužů jde o stejné muže, kteří jsou podezřelí z otravy bývalého ruského tajného agenta Sergeje Skripala a jeho dcery Julije v britském Salisbury z roku 2018. Při říjnové explozi zahynuli dva zaměstnanci firmy Imex Group.