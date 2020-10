Hamáček je pro nalezení viníka současné koronavirové krize. Chyba se podle něj stala už v létě

Vláda v pátek prodloužila nouzový stav do 20. listopadu. Chce tak udržet nařízení pro vyřešení koronavirové situace v Česku. Ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) vidí začátek problému v podcenění situace v létě. Viníka by podle řady ministrů a opozice měla po konci koronakrize hledat komise, s jejímž vytvořením souhlasí i Hamáček, jak řekl sobotu v rozhovoru pro Seznam Zprávy. Praha 16:10 31. října 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) je v současné chvíli v karanténě kvůli nákaze covid-19. Koronavirus chytil od ministra zemědělství Miroslava Tomana | Foto: Michal Kamaryt | Zdroj: ČTK

Podle čísel z uplynulého týdne se situace koronaviru v České republice začínat zlepšovat. V pátek to řekl na tiskové konferenci i nový ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO). Ten má podle Hamáčka jeho podporu s celou ČSSD. „My ho určitě za ČSSD budeme podporovat, protože teď musíme táhnout za jeden provaz,“ uvedl Hamáček pro Seznam Zprávy.

Obrat v situaci vidí, i když v úterý padl rekord 15 663 pozitivně otestovaných za den. V rozhovoru pro Radiožurnál Hamáček už dříve řekl, že i to může být dobrá zpráva. „Já vás možná překvapím, ale těch 15 tisíc není úplně špatná zpráva, jakkoliv to je rekord,“ poznamenal ve středu.

Stejnou informaci potvrdil i Seznam Zprávám. „Už v úterý, kdy padl rekord přes 15 tisíc denních přírůstků, jsem říkal, že to paradoxně nemusí být špatná zpráva, protože podle modelů se začíná ukazovat, že dochází k brzdění. To dokazují i středeční a čtvrteční čísla,“ uvedl pro server.

Přestože se trend snižuje, stále podle ministra vnitra nemáme vyhráno. „Je tedy teď nějaký trend zbrzdění, ale to samozřejmě není vítězství, protože pokud se křivka otočí a začne klesat, tak je to sice dobrá zpráva, ale pořád tu budeme mít desetitisíce nakažených, než to klesne úplně,“ komentuje situaci.

Díky poklesu jsem se ale prozatím vyhnuli lockdownu: „V tuto chvíli to je mimo hru, ale jenom z krátkodobého hlediska. Pokud se to opět nějakým způsobem nezvrhne. Když tedy bude pokračovat tento trend, tak se to dá zvládnout s opatřeními, která jsou nastavena teď.“

Při zhoršení situace jsou připraveny i záložní nemocnice v Letňanech a v Brně. Další vláda v současné situaci neplánuje. „Zatím ty Letňany a Brno vyčerpají náš systém na maximum,“ řekl Radiožurnálu.

Viník krize

Kdo stojí za krizovou koronavirou situací v Čechách, by se po jejím skončení mělo podle řady ministrů vyšetřit. „Poté, co druhá vlna odezní, tak by za mě bylo nejčistší se v Poslanecké sněmovně dohodnout a udělat vyšetřovací komisi, která by vyšetřila a ukázala, jak to bylo a nebylo,“ uvedl Hamáček.

Možnost vytvoření sněmovní komise podpořila i předsedkyně opoziční TOP 09 Markéta Pekarová Adamová. „Souhlasím s panem Hamáčkem a dodávám, že konat by měla i policie. U pana ministra je však problém, že zůstává jen u silných slov. Na jaře taky hovořil o zřízení komise a když jsem to v Poslanecké sněmovně navrhla, hlasovala ČSSD proti,“ uvedla na twitteru Pekarová Adamová.

Při jarní vlně epidemie chtěla TOP 09 vytvořit komisi, která by vyšetřovala nákupy zdravotnického materiálu, které opoziční strana považovala za předražené.

Na vině krize může být i premiér Andrej Babiš (ANO). „On jako předseda vlády všechna opatření schvaloval a sám do toho všeho do jisté chvíle razantně vstupoval a o věcech rozhodoval,“ říká Hamáček a pokračuje: „S ohledem na minulost si například pamatuji, jak jsem 23. července vyzýval lidi, aby nosili roušky. Na to mi bylo premiérem řečeno, abych se staral o Českou poštu a nehrabal se ve zdravotnictví.“

Babiš také v srpnu kritizoval návrh tehdejšího ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) na povinné zavedení roušek od počátku září ve školách či v restauracích. Následně ministerstvo zdravotnictví představilo mírnější opatření, která ale muselo počátkem září zpřísnit poté, co se začal zvyšovat počet nakažených.

Přesto podle Hamáčka teď nemá cenu dělat hon na čarodějnice. Vyšetřování ale v případě vytvoření komise podpoří. „Mělo by se totiž odpovědět na otázku, kdo před druhou vlnou pochybil, jak pochybil a jak to celé zpětně bylo,“ dodal.

Superhrubá mzda

S Babišem ho pojí i neshoda se zákonem o superhrubé mzdě. Nedošlo totiž na dohodu, kterou avizovali v létě. Hamáček navrhuje, aby se od příštího roku danila hrubá mzdy sazbou 19 % doplněnou o sazbu 23 % pro příjmy zhruba nad 140 000 korun měsíčně. Andrej Babiš ale navrhuje sazby 15 a 23 %.

„Můj návrh je oproti premiérovu mírnější, ale stále nechává lidem víc v peněžence - v kombinaci se zrušením superhrubé mzdy a zvýšením slevy na poplatníka,“ vidí výhody ve svém návrhu Hamáček.