Hamáček: Situace by byla lepší, kdyby se 1. září neotevřely školy. Šlo o silný zdroj šíření nákazy

Současné problémy s covidem by nebyly, kdyby se 1. září neotevřely školy. Ukazuje se, že školy byly silným zdrojem šíření nákazy. Kdyby k tomu datu nastal takzvaný lockdown, nový typ koronaviru by zmizel. V diskusním pořadu Partie na TV Prima to řekl vicepremiér a ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD).

