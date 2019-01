‚Přišel mi jako obdivuhodný a komplexní muž,‘ vzpomíná Hřebejk na zesnulou legendu Luďka Munzara

„Do ničeho se nenamočil, nepodepsal antichartu, jezdil auty, lítal letadlem. Přišel mi jako obdivuhodný a komplexní muž,“ vzpomíná v rozhovoru pro Radiožurnál na Luďka Munzara režisér Jan Hřebejk. S legendárním hercem, který zemřel v sobotu ráno ve věku 85 let, točil filmy Nevinnost nebo Svatá čtveřice. „Přišel mi jako obdivuhodný a komplexní muž,“ říká Hřebejk. Praha 15:04 26. ledna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jan Hřebejk (ilustrační snímek) | Foto: Michaela Říhová | Zdroj: ČTK

Munzar si zahrál ve vašich filmech Nevinnost a Svatá čtveřice. Když si na něho vzpomenete, co se vybaví jako první?

Luďka Munzara jsem si vážil jako herce dlouhou dobu předtím, než jsem ho při natáčení Nevinnosti potkal. A někdy se vám stane, že vás to trošku zklame. S Luďkem Munzarem to byl pravý opak. Byl nejenom skvělý, ale i charakterní herec.

Byl prostě celistvá osobnost, kromě toho, že byl statečný člověk. Do ničeho se nenamočil, nepodepsal antichartu, jezdil auty, lítal letadlem. Přišel mi jako obdivuhodný a komplexní muž. Jeho odchod mě zasáhl, přestože je jeho věk požehnaný. Jedním slovem byl pro mě chlapák.

Co bylo pro něj a jeho herectví typické, čím se odlišoval od svých hereckých kolegů?

Neumím to úplně přesně říct. Přišlo mi, že měl charisma. Nechci se nikoho dotknout, byl takový vzácný typ mezi českými herci, vzácná kombinace charismatu. Přitom měl takovou něžnost. Nechci se dopouštět tlachání...asi byl věrohodný. Byl to charakterní člověk a měl takovou mužnost. Byl věrohodný a člověk mu proto věřil.

Máte nějakou roli, ve které ho máte úplně nejraději?

Vzpomínám si, kdy jsem si přímo uvědomil jeho mistrovství. Byla to televizní inscenace Rozčarování, kde hrál Francise Scotta Fitzgeralda v období, kdy byl ve 20. letech hollywoodským scénáristou a potýkal se s alkoholovou zavilostí. Vím, že to na mě velmi zapůsobilo. Bylo mi 14 nebo 15 let, když jsem to v televizi viděl a uvědomil si, jak je skvělý.

Měl jsem ho samozřejmě rád ve filmu Dědeček automobil. Já mám takovou historku, kterou bych vám rád řekl, můžu?

Řekněte…

Já jsem se naposledy s panem Munzarem potkal loni. Točili jsme s jeho dcerou Bárou upoutávku na divadelní festival v Plzni. Byli jsme na jevišti Stavovského divadla 15. dubna a dva dny předtím umřel Miloš Forman. S Luďkem jsem domluvil, že natočíme takový pozdrav pro Martinu Formanovou (manželka Miloše Formana, pozn. red.). On mi řekl: ‚My jsme se s Milošem znali jako kluci, protože jsme točili film Dědeček automobil.‘

Režii dělal Alfréd Radok a Miloš Forman dělal asistenta, Luděk hrál hlavní roli. A on říkal: ‚My se máme rádi, on na mě byl hodný. Ale já ti řeknu popravdě, já se taky trochu stydím vedle Miloše, protože on je taková opravdová hvězda.‘ A já jsem si v tu chvíli uvědomil, že taková opravdová hvězda je přece i Luděk Munzar. Takový to byl formát, styděl se před Formanem, jaká to je hvězda, když jsou kamarádi od dětství. Luďka bych přiřadil k Milošovi Formanovi do panteonu skvělých chlapů.

‚Poctivý jako člověk i v herectví‘ „Byl neuvěřitelně poctivý jako člověk i v herectví,“ řekl ČTK režisér Hynek Bočan, který s Munzarem také spolupracoval na jeho posledních filmových rolích. Munzara znal dlouho, protože byl na gymnáziu spolužákem jeho manželky Jany Hlaváčové. Pracovně se sešli, když Munzar namlouval komentáře k pohádce S čerty nejsou žerty, a pak až při natáčení televizního filmu Piknik, který byl před pěti lety Munzarovou poslední filmovou rolí. Bočana potěšilo, když Munzar roli v Pikniku vzal, a spolupráce s ním pak byla naprosto báječná. „Byl to člověk neuvěřitelně poctivý, i ve své profesi, jako člověk i v herectví. A dělal jenom věci, o kterých byl přesvědčený, že to stojí za to,“ dodal Bočan. Pracovně se s Munzarem sejít pro něj byla veliká radost, dodal.