Kalvoda: Česká politika je jen klubko červů, kteří se těší na posty, a než skončí, obsadí posty velvyslanců

„Tento stát, jeho parlamentní politika se principy právního státu neřídí. A varující je, že je porušuje ve vší tichosti. Nikoho to nezajímá, jen toho, na koho to v konkrétní kauze dopadne," říká v rozhovoru na Plusu bývalý ministr spravedlnosti a dnes advokát Jan Kalvoda. Praha 20:51 23. června 2021

Parlamentní demokracii podle něj jen imitujeme. Politická pluralita je nahrazena politickými kšefty.

„V 90. letech všichni přesně věděli, proč jsou pravidla důležitá, proč je Ústava založena na několika jednoduchých principech. Mimo jiné také na univerzálním konceptu lidských práv. To je něco, co bylo hitem sklonku 20. století, co bylo instrumentem boje s takzvanými darebáckými státy, sovětským Ruskem a dalšími. To je rozdíl mezi demokracií a imitací demokracie – respekt k lidským právům, která jsou současně omezením politické moci, tedy i politických kšeftů,“ vysvětluje.

Připomíná, že nositel Nobelovy ceny míru Andrej Sacharov označil univerzální koncept lidských práv za největší intelektuální vynález 20. století. To bylo podle Kalvody něco skutečně nepominutelného a kdysi nesporného.

„Když se podívám na krátkou historii nového českého státu: Kolem roku 2015 najednou od tehdejšího ministra zahraničí Lubomíra Zaorálka (ČSSD) slyšíme, že vláda opouští chybný koncept lidských práv a orientuje se na něco jiného včetně ekonomické diplomacie. To pak k dokonalosti dotáhl prezident Miloš Zeman, který si z toho udělal bázi pro kšefty svých blízkých nebo kdoví koho,“ vyjmenovává Kalvoda.

„Politika se vyprázdnila a nemá žádnou barvu, žádný principiální základ. A to je největší problém, protože stát, který nemá žádný hodnotový základ, prostě nemá nárok na loajalitu svých občanů. Protože ji nepotřebuje a oni nepotřebují jeho,“ naznačuje.

Problém vidí především v tom, že zmiňovaná změna prošla bez jakéhokoliv povšimnutí.

„Parlamentní diskuse nula, levice, pravice, žádný zájem, jen ty kšefty. Ale to, že se vlastně vyprázdnil stát, který ještě před pár lety byl přijímán jako stát založený na nějakých hodnotách, to žádnou opozici, ani tu dnešní, vlastně nezajímá. Ta se těší na volby a na to, že se konečně dostane k moci,“ míní.

Střídání u moci

V české politice ale nejde podle Kalvody jen o odchod od koncepce lidských práv, ale o základy parlamentarismu.

„O to, že opozice je povinna, i když to nikde napsáno není, oponovat vládě. Tento princip skočil skončil spolu s takzvanou opoziční smlouvu už koncem 90. let a ta vnitřní politika tomu odpovídá,“ naznačuje a pokračuje:

„Co vidíme v nabídce politických programů koalice, tak se opozice vůbec nezabývá těmito věcmi, které nejsou žádnou naftalínovou mantrou, žádnou povinnou četbou. To jsou základní vektory, které jsme povinni sledovat. A to tady vůbec nevidím.“

Kalvoda připomíná, že ODS v opozici oprašuje „stupidní“ program z 90. let – zmenšení státu.

„Bojuje za menší zdanění už třicet let a přitom ho zvyšovala. Nechci se dostat do role kritika jednotlivých stran, ale nevidím tady žádnou principiální politiku. A tedy žádnou velkou naději ani po volbách, které snad přinesou další princip, který je nepsaný – střídání u moci. To je hodně důležité. Ale že bych spojoval s vystřídáním u moci významnou změnu v étosu české politiky, to si dovolím být skeptický,“ myslí si.

Babiš je plodem vlády minulých stran

Advokát zdůrazňuje, že v žádném případě není obráncem Andreje Babiše (ANO), ale měl prý v jedné jediné věci pravdu.

„On je plodem vlády minulých stran. Nejdříve se zdiskreditovala pravice – ODS, pak ji následovala levice. A Andrej Babiš přišel jako právě ta změna, něco nového se svým protikorupčním étosem, což je samozřejmě protimluv. Doufám, že odejde, protože on dovedl ty fauly proti fair play a Ústavě levice i pravice před ním k nové dokonalosti,“ říká.

Podle Kalvody není žádný unikát, že vrcholný politik exekutivy nějaké země je přistižen „po léta s rukama v kapsách Evropské unie až po lokty“. Vystupování Andreje Babiše však Kalvoda označuje za komické.

„Podvodník nejhoršího zrna, který je proevropský, pokud je jeho byznys založený na evropských dotacích. Ale jakmile se problematizují, kňourá v televizi o malé zemičce, která si nenechá diktovat z Bruselu. To už je skoro komické,“ komentuje advokát a pokračuje:

„Není to však unikát. Ale jak to, že po léta neprávem čerpané dotace z Evropské unie prošly českou justicí, českou administrativou, českými ministerstvy? Jak to, že státní správa je tak zdecimovaná, že dovolovala to, co je každému, kdo čte noviny, úplně jasné. To je zhroucení páteře státu, která má být apolitická, má být férová. Tudíž státní správa. To je skoro to nejhorší, co Andrej Babiš způsobil,“ připomíná.

Kauze střetu zájmů premiéra Babiše se dlouhodobě věnuje Evropská komise.

Klubko červů v plechovce

Kalvoda opět kritizuje český politický život, který je podle něj imunní vůči jakýmkoliv principům. „Je to jen klubko červů v plechovce, kteří se těší na další volby a další posty. A před tím, než skončí, tak ještě obsadí posty velvyslanců,“ soudí.

„To, co tomu může jedině zabránit při impotenci dnešních politických stran včetně opozice, je, když se každý občan bere o svá práva. Prostě neuhne tlakům, kterým je vystaven, zejména když je konfrontován se státem. Ty tlaky jsou skutečně vynalézavé. Takže bojovat platí pro každého z nás, protože si pak nemůžeme stěžovat, když to neděláme,“ dodává advokát Jan Kalvoda.