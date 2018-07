Mívám skepsi z toho, že se v naší zemi nedá nic dělat, říká bývalý primátor Kasl

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Hostem Osobnosti Plus je Jan Kasl, architekt a bývalý primátor a politik

Postřehy muže, který se roky pohyboval v komunální i celostátní politice, nejsou nijak optimistické. „Také jsou tu nekompetentní investoři, vedle nich občané, kteří jsou proti všemu, ačkoli civilizovaný svět zná něco jako dohodu, participaci. Ale oni říkají jen: ne ne, nechceme, za žádnou cenu ne. Tímto mě bere skepse. A tím, že se v naší zemi fakt nedá nic udělat.”

Architektův sen

Moderátorku zajímá, jaký sen si vytyčil Jan Kasl jako architekt, tedy v profesi, kterou vystudoval a které se v současnosti věnuje. „Myslím, že si každý po škole představuje, že postaví galerii, koncertní síň, největší dům na světě, ale postupně chápe, že jen někteří jsou vyvolení.

Byl bych rád, aby historie na stavby, které jsme s mojí společností udělaly, pohlížela smířlivě a tak, že jsme nic nepokazili. Mým snem je postavit dobré bydlení kamarádovi, dům pro dvanáctičlennou rodinu, být tvůrčí a projektovat …to samo o sobě není málo,” odpovídá.

H-systém a jeho dopad

„Právo a spravedlnost není vždycky totéž,” podotýká bývalý pražský primátor na téma stavebního projektu H-systém. „Na druhou stranu tito lidé dobře vědeli z rozsudků z roků 2004 a 2008, co se může stat, a byli naivní, protože se nepojistili jasným rozsudkem, dohodou, smlouvou. Proto, aby si mohli dostavět cizí majetek. Ale podstata problému je jinde,” vysvětluje a dodává:

H-System H-System byl v letech 1993 – 1997 stavební projekt společnosti H-SYSTEM a.s., jenž zkrachoval. Sliboval výstavbu levných bytů a rodinných domů v obcích Horoměřice, Statenice, Lichoceves a Velké Přílepy severozápadně od Prahy. První zákazníci, bylo jich přibližně 30, skutečně levné bydlení získali, dalších tisíc už ale ne.

„Ta spočívá v zakladateli projektu, panu Smetkovi, a v celé této “sviňárně”. Vždyť kdyby se pozemky prodaly, tak se uspokojilo oněch tisíc podvedených zájemců a všichni by dostali své peníze. Bohužel, tam právo nezafungovalo a říká se, že to vedlo až do politických pater tehdejší vlády. Mimochodem vlády Miloše Zemana…”

Poslechněte si celý rozhovor Barbory Tachecí s jejím hostem. Zjistíte mimo jiné, jak Jan Kasl se svou ženou Terezií Kaslovou prožívá spory o jejího dědečka Ferdinanda Peroutku, nebo proč lidé u nás nechtějí nové budovy.