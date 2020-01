Že si stavební zákon napsali pro sebe developeři? Velké zkreslení, říká architekt a bývalý primátor Kasl

Nový stavební zákon má výrazně urychlit povolování staveb v Česku. To, co dnes trvá léta by mělo být na úřadech vyřízeno za pár měsíců. Podle kritiků ale návrh vychází až příliš vstříc developerům. Na úkor obcí, památkářů nebo ochránců přírody. interview plus Praha 15:28 21. ledna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Architekt a bývalý pražský primátor Jan Kasl | Foto: František Vlček/MAFRA/Fotobanka Profimedia

Zákon připravoval tým pod vedením advokáta Františka Korbela – podílely se na tom prý tři advokátní kanceláře specializující se na správní právo, veřejné právo a právo životního prostředí. Stejně tak i řada externích konzultantů – urbanistů, architektů a stavařů.

„Pokud se měl stavební zákon vyřešit v jednom volebním období, tak by to vlastními silami ministerstvo nikdy nedalo dohromady,“ míní předseda České komory architektů a bývalý primátor Prahy Jan Kasl.

Dodává, že vedle samotného stavebního zákona jde o celý komplex asi 40 zákonů a předpisů. „Nevidím na tom žádný problém. Občanský zákoník se také psal mimo ministerstvo,“ připomíná.

„Povedlo se tomu dát mediální nálepku, podle které si to píší developeři pro sebe. To je velké zkreslení.“ Jan Kasl

Radikální změna

Architekt souhlasí s názory, podle kterých je současná právní úprava zcela nevyhovující a je třeba radikální změna. Vyřízení jednoduchého projektu, a získání desítek razítek pro stavbu bytového domu, podle jeho zkušeností může zabrat klidně i rok a půl.

„A to je optimistický případ, kdy jsme měli nekonfliktního investora i sousedy a poměrně jednoduchý projekt. Včetně plánů trvá dva roky, než se začne stavět,“ upřesňuje předseda České komory architektů.

Když se ovšem účastníci řízení odvolávají, může se celý proces protáhnout třeba na pět let. Stavba se pak prodraží, klidně i o třetinu, i kvůli zvyšujícím se cenám stavebních prací.

„Naše stavební právo je především procesní. Cílem není postavit kvalitní barák, ale mít ho správně povolený.“ Jan Kasl

Nový stavební úřad?

Návrh nového stavebního zákona odstraňuje systémovou podjatost tím, že vyňal stavební úřady z kompetence obcí – starostové totiž dosud mohli nezákonně zasahovat do řízení.

Podle nové úpravy vznikne nový systém stavebních úřadů v režii státu – na nejvyšší, krajské i místní úrovni – a zahrne v sobě všechny dotčené orgány, jako jsou hygienici, vodohospodáři nebo orgány životního prostředí.

„Všichni ti, kdo dnes museli napsat závazné stanovisko, které často jen omílá paragrafy, tak budou moci podmínky zformulovat do jediného povolení na místě – v jednom řízení v jedné budově,“ popisuje výhody nového zákona Kasl.

Co by přijetí zákona přineslo v praxi? Poslechněte si v Interview Plus Jana Bumby.