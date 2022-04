Zemřel architekt Jan Kerel, stavěl sídliště Nový Barrandov nebo palác Myslbek v centru Prahy

Ve věku 78 let zemřel architekt Jan Kerel, jeden z představitelů architektonické scény přelomu tisíciletí. Potvrdila to ve čtvrtek Tereza Zemanová, mluvčí České komory architektů, u jejíhož zrodu Kerel také stál. Mezi jeho nejznámější stavby patří pražské sídliště Nový Barrandov z 80. let, palác Myslbek v centru Prahy z roku 1996 nebo Památník obětem komunismu v Praze na Újezdě z roku 2002. Kerel zemřel 6. dubna.

