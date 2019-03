Kněžínek vyhověl prezidentovi, podal stížnost v souvislosti s odložením kauzy údajné Zemanovy rakoviny

Ministr spravedlnosti Jan Kněžínek (za ANO) podal stížnost pro porušení zákona v souvislosti s odložením trestního oznámení Hradu na brněnského politika Svatopluka Bartíka. Vyhověl tak návrhu, který mu dal prezident Miloš Zeman. Řekl to ve středu hradní právník Marek Nespala. Bartík napsal v roce 2017 na facebooku, že Zeman má rakovinu a zbývá mu pár měsíců života. Praha 14:49 13. 3. 2019 (Aktualizováno: 15:21 13. 3. 2019) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ministr spravedlnosti Jan Kněžínek (za ANO) podal stížnost pro porušení zákona | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Bartík zveřejnil svůj příspěvek o Zemanově zdravotním stavu před blížícími se prezidentskými volbami. Hrad na něj podal trestní oznámení pro podezření z pomluvy a poškozování cizích práv. Policie věc loni v prosinci odložila, proti čemuž si Hrad neúspěšně stěžoval u dozorujícího státního zástupce, kterým byl Arne Nekula. Zeman se pak podle právníka rozhodl obrátit na Kněžínka.

„Prezident republiky podal dne 14. února podnět ministru spravedlnosti k podání stížnosti pro porušení zákona proti rozhodnutí státního zástupce z Městského státního zastupitelství v Brně o zamítnutí stížnosti proti odložení věci. Podnětu bylo vyhověno a ministr spravedlnosti podal dne 4. března k Nejvyššímu soudu stížnost pro porušení zákona,“ uvedl Nespala. Stížnost podle něho směřuje v neprospěch podezřelého, tedy Bartíka.

Desítky stížností

Ministerstvo informaci o podání stížnosti potvrdilo s tím, že její text zveřejní ještě ve středu na svém webu. Mluvčí úřadu Vladimír Řepka upozornil na to, že ministr ročně podává desítky stížností pro porušení zákona a že letos jich zatím bylo 39.

Nespala trvá na stanovisku, že se Bartík dopustil trestného činu, a to zřejmě se zlým úmyslem. „Tuto zjevnou nepravdu prozdrojoval pachatel tak, že řekl, že ji má z důvěryhodného zdroje, který ji má ověřenou svým důvěryhodným zdrojem. To by každý mohl říct o každém všechno, a potom by ten trestný čin (pomluvy) ztrácel smysl,“ podotkl advokát.

Civilní spor

Zeman vede s Bartíkem u Městského soudu v Brně civilní soudní při, která byla přerušena kvůli prověřování trestního oznámení. Poté, co policie věc odložila, rozhodl soud 25. února o pokračování sporu. Hrad se nyní proti tomuto rozhodnutí odvolal, a to právě s ohledem na stížnost podanou ministrem.

„V uvedené věci mohu pouze uvést, že žalobce má ve svém odvolání za to, že ještě není postaveno na jisto, že překážka, pro kterou bylo řízení přerušeno, odpadla. Více informací s ohledem na skutečnost, že se jedná o řízení soukromoprávní, sdělovat nemohu,“ řekla mluvčí městského soudu Petra Hovorková. Odvolání bude řešit Krajský soud v Brně.

„Je tady nové řízení, nová skutečnost. Takže jsme 11. března podali odvolání s tím, že důvody pro přerušení civilního řízení trvají,“ vysvětlil Nespala. Doplnil, že ve sporu hodlá Hrad pokračovat, až bude o trestněprávním aspektu věci „rozhodnuto se skutečně konečnou platností“. Zeman se žalobou na ochranu osobnosti domáhá vedle omluvy také náhrady nemajetkové újmy ve výši pěti milionů korun.

Bartík své vyjádření na facebooku zdůvodnil tím, že Zeman tehdy znovu kandidoval na prezidenta a veřejnost měla právo vědět, jak na tom zdravotně je. Později své tvrzení z internetu stáhl s tím, že nečekal takovou vlnu negativních reakcí jak na sebe, tak na prezidenta.