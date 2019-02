Ministr Kněžínek: Práce na trestním řádu se pohnula, do konce roku text předložíme k diskuzi

Ministr spravedlnosti Jan Kněžínek (za ANO) počítá s tím, že do konce letošního roku vznikne text nového trestního řádu. V pololetí chce předložit novelu zákona o soudech a soudcích a také novelu zákona o státních zástupcích. Zákon na ochranu whistleblowerů hodlá poslat vládě do konce února. Uvedl to v nedělních Otázkách Václava Moravce České televize. Praha 17:25 10. února 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jan Kněžínek, ministr spravedlnosti | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Kněžínek řekl, že na novém trestním řádu se pracuje „velmi intenzivně“. „Předpokládám, že do konce roku bude připraven finální text k první odborné diskusi,“ sdělil. Zároveň ale dodal, že zákon nechce předkládat, pouze jej prý „připraví k předání štafety svému nástupci“.

„Je to natolik důležitá norma, že by měla být podrobena co nejširší odborné debatě,“ vysvětlil, proč chce, aby trestní řád schvalovala až Sněmovna nově složená po příštích volbách. "Jsem přesvědčen, že text dotáhneme, a pokud to půjde opravdu dobře, můžeme ho prohnat připomínkovým řízením,“ uvedl Kněžínek k plánované činnosti ministerstva pod svým vedením.

Pevné funkční období

„Oceňuji, že po ministrovi (Robertu) Pelikánovi, který byl zaujat spíše soukromým právem, se práce na trestním řádu opravdu pohnula. Zdá se mi, že to patří mezi reálné, nikoliv jen deklarované priority pana ministra,“ komentoval to šéf Unie státních zástupců Jan Lata.

Doplnil, že by vedle nového trestního řádu uvítal i nový zákon o státním zastupitelství, který ale u politiků „není průchozí“. Za největší slabinu stávajícího zákona pokládá možnost odvolání nejvyššího státního zástupce vládou bez udání důvodu. Kněžínek ho ujistil, že připravovaná novela zavede nejvyššímu státnímu zástupci pevné sedmileté funkční období. „Pokud se nedopustí kárného provinění, ve funkci vydrží,“ podotkl ministr.

Novelu zákona o státním zastupitelství má ministerstvo podle plánu legislativních prací předkládat koncem roku, Kněžínek ji však chce odeslat už do července, a to souběžně s novelou zákona o soudech a soudcích, která bude mimo jiné řešit výběr kandidátů na soudce. Podle ministra by měly jít obě normy „ruku v ruce“.

V současné době ministerstvo dokončuje vypořádání připomínek k zákonu o ochraně oznamovatelů korupce. Podle ministra práce nabraly zpoždění, protože zásadních připomínek přišly dvě stovky. Kněžínek se v neděli s Latou i s Baxou shodli na tom, že stát by neměl whistleblowerům dávat finanční bonus za oznámení protiprávního jednání. Zákon se zaměřuje mimo jiné na to, jak oznamovatele ochránit po pracovněprávní stránce.