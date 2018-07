Schůzka Zemana s předsedy soudů mi nevadí, nebudu u ní, říká ministr spravedlnosti

Připomíná zároveň, že rozsudek se týká několika desítek poškozených, ale věřitelů, kteří musejí být uspokojování stejně spravedlivým způsobem, je mnohem více. „Nejproblematičtější mi na tom přijde to, že se natolik diametrálně odlišují rozsudky soudů v jednotlivých stupních,“ vyzdvihuje.

Účastníci sporu podle ministra nejsou schopni spolu jednat, a právě smyslem intervence Andreje Babiše do celého případu není ovlivňovat výsledek konkurzního řízení, ale o tom, aby si lidé byli schopni sednout k jednacímu stolu.

„Podstata sporu mezi nimi nespočívá v tom, jestli jim mají domy zůstat nebo jestli mají mít možnost v nich dále bydlet, ale jde o to, kolik je to bude stát,“ říká.

O schůzce Zemana s předsedy soudů

Se schůzkou prezidenta Miloše Zemana s předsedy Ústavního soudu a Nejvyššího soudu, která se má konat v úterý a jejímž tématem má být právě kauza H-System, ministr problém nemá. Záleží podle něj na obsahu rozhovoru, u schůzky ale nebude. Nepředpokládá, že by prezident chtěl mluvit o tom, jak případ dopadne.

Moderátorka Marie Bastlová: Prezident Miloš Zeman rozhodnutí soudu zpochybnil, řekl, že vyvolává pochybnosti o kvalitě a lidskosti soudního systému. Je na místě, aby prezident taková slova pronášel?

Ministr Jan Kněžínek: To je otázka na prezidenta republiky.

Ne, ne, já se ptám vás, pane ministře.

Já bych takto příkrý asi nebyl.

Další, co v souvislosti s tím prezident pronesl je, že si zavolal na úterý předsedu Ústavního soudu a předsedu Nejvyššího soudu, aby s nimi kauzu H-System řešil. Je to přípustné?

Já si rozhodně nikoho na kobereček předvolávat nebudu, domnívám se, že není vhodné, aby bylo zasahováno, a samozřejmě nevím, co bude předmětem rozhovoru mezi prezidentem a oběma předsedy.

Kauza H-System, podle mluvčího prezidenta republiky.

To je samozřejmě poměrně obecné vymezení. To znamená, pokud se budou bavit o tom, jaké jsou procesní možnosti, budou vysvětlovat prezidentu republiky ze strany Nejvyššího soudu důvody toho rozhodnutí, pak je to bezesporu legitimní. K čemu by určitě nemělo dojít je, aby těm soudcům někdo říkal, jak mají rozhodnout.

Pokud se to bude týkat kauzy H-System, jak to avizoval mluvčí prezidenta republiky, co u takového jednání má ale dělat předseda Ústavního soudu, když právě na Ústavní soud ta kauza může v nejbližších týdnech doputovat?

Zase, může prezidenta informovat o tom, zda ta kauza na Ústavní soud doputovala, což je konec konců věc, která je snadno zjistitelná z internetu Ústavního soudu. Určitě, asi, předpokládám, že nebudou hovořit o tom, jak ta věc dopadne.

Když bych vás poprosila o jednoznačnou odpověď – je přijatelné to, že si pozval prezident v této situaci, v této kaze, předsedy dvou nejvyšších soudů?

To, že si je pozval bezesporu přijatelné je, důležité je, o čem se budou bavit…

O kauze H-System.

U toho já nebudu…

O kauze H-System, pane ministře. Já bych ráda znala vaše jednoznačné stanovisko coby šéfa justice, jestli to není nepřípustné zasahování do ústavně garantované nezávislosti soudů.

Pozvání někoho někam samo o sobě není.

To není jenom pozvání, to je pozvání k hovoru o kauze H-System.

Ale my u toho hovoru nebudeme, takže nevíme, o čem se budou bavit.

Pane ministře, sám mluvčí prezidenta republiky řekl, že předmětem hovoru bude kauza H-System. Já vás jenom žádám o jednoznačné vyjádření, protože řada politiků to kritizovala a říkala, že jde o nepřípustný zásah do nezávislosti soudů. Vy jste šéf justice, tak bych od vás chtěla slyšet jednoznačné stanovisko, jestli to nemůže ohrozit nezávislost soudů.

Podle obsahu toho rozhovoru a samozřejmě, já neznám jeho obsah.

Takže jednoznačnou odpověď mi neřeknete?

Já jsem ji už řekl.

Stíhání Babiše nevadí

Na rozhodnutí, zda ministerskou funkci převezme po Taťáně Malé (ANO) měl Kněžínek několik hodin. „To rozhodování nebylo jednoduché,“ říká nový šéf resortu spravedlnosti.

Fakt, že se stane ministrem vlády, v jejímž čele stojí trestně stíhaný premiér, ale vůbec nehrál roli. Vláda má podle něj důvěru a jako právní respektuje presumpci neviny.

„Bylo by asi poměrně pokrytecké, kdybych řekl, že je to otázka, která by měla být zvažována, protože pokud by mi to vadilo, nemohl bych s ním spolupracovat ani z (dřívější, pozn. red.) pozice náměstka na Úřadu vlády.“

Nový ministr odmítl, že by se v budoucnu chystal pověřit úředníky ministerstva zjišťováním podrobností o trestní kauze Čapí hnízdo, ve které figuruje šéf kabinetu. „Rozhodně nehodlám žádné takové úkoly nikomu ukládat,“ uvedl.