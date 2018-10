Strážníci na pohřbu Kočky mladšího rozdávali pokuty. Z parku okolo kostela se stalo parkoviště

V okolí kostela na náměstí Jiřího z Poděbrad parkovalo v době pohřbu Jana Kočky mladšího několik aut. Pražští strážníci za to vypsali několik pokut. Potvrdila to jejich mluvčí Irena Seifertová. Jan Kočka mladší byl vnukem provozovatele Matějské pouti Václava Kočky. Nedávno zahynul při tragické dopravní nehodě poté, co vjel do protisměru a srazil se s nákladním autem. Aktualizováno Praha 15:35 12. 10. 2018 (Aktualizováno: 16:15 12. 10. 2018) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „Městská policie řeší několik špatně parkujících aut v okolí náměstí Jiřího z Poděbrad,“ popsala mluvčí Městské policie Praha Irena Seifertová. | Foto: David Černý | Zdroj: Český rozhlas

„Městská policie v tuto chvíli řeší několik špatně parkujících aut v okolí náměstí Jiřího z Poděbrad, která stojí v zeleni,“ vysvětlila situaci mluvčí Městské policie Praha Irena Seifertová.

Redaktorka Radiožurnálu z místa popsala, že na trávníku okolo kostela stojí zhruba deset vozidel.

„Všechna vozidla, která budou takto špatně parkovat, budou vyřešena přímo na místě, pokud se zjistí řidič, nebo budou oznámena správnímu orgánu k dořešení, to znamená, že všechna parkující vozidla budou zdokumentována, nafocena a potom postoupena k dořešení,“ vysvětlila Seifertová.

Mluvčí městské policie dodala, že událost zatím probíhá bez narušení veřejného pořádku a na průběh akce dohlíží Policie České republiky.

Kostel Nejsvětějšího srdce Páně na náměstí Jiřího z Poděbrad zaplnili v pátek lidé, kteří přišli na pohřeb Jana Kočky mladšího, vnuka provozovatele Matějské pouti Václava Kočky. Muž nedávno zahynul při dopravní nehodě.

Na obřad navázal i smuteční průvod, při kterém ostatky zesnulého vezl kočár tažený koňským spřežením Vinohradskou třídou na Olšanské hřbitovy. Kvůli akci byla v ulici dočasně zastavena doprava včetně tramvají. Průvod skončil asi po půl hodině a momentálně účastníci pohřbu kondolují rodině.

Problematické povolení

Povolení akce vzbudilo kritiku. Starosta Prahy 3 Alexander Bellu uvedl, že lidé mají dost jiných dopravních omezení a nemá smysl zastavovat dopravu na tak frekventované ulici, jako je Vinohradská. „Navíc nerozumím tomu, proč bychom v naší městské části měli takto oslavovat člověka, který svým nezodpovědným jednáním způsobil tragickou smrt řidiče kamionu,“ zmínil. Praha 3 však podle něj nemá pravomoc takovou akci zakazovat, rozhodnutí je na Technické správě komunikací.

Primátorka Adriana Krnáčová uvedla, že magistrát nemá možnost akci zakázat. „Když si organizátor zabezpečí všechna povolení, tak nemám jakým způsobem tomu zabránit,“ citoval ji server Novinky.cz. Odkázala přitom na stanoviska policie a dopravního podniku.

S tímto vysvětlením nesouhlasí náměstek ministra vnitra Petr Mlsna. Stanoviska policie a dalších orgánů jsou podle něj jen podpůrná, hlavní slovo má magistrát. „Magistrát v okamžiku, kdy by se měla zastavit doprava nebo by to narušilo chod města, má důvod takový pochod zakázat. Nevidím důvod, proč by měl takové žádosti vyhovět,“ ocitoval ho server.

Jan Kočka mladší zemřel na konci září při čelní srážce osobního a nákladního auta na dálnici D11 na Nymbursku. S osobním autem vjel do protisměru a narazil do nákladního auta. Obě vozidla začala po střetu hořet. Řidič nákladního vozu nehodu také nepřežil.