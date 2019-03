Kočka mladší měl při nehodě v krvi alkohol i kokain. Zemřel on i řidič dodávky

Jan Kočka mladší měl při loňské zářijové nehodě na dálnici D11 v krvi 3,5 promile alkoholu a nespecifikované malé množství kokainu. Informaci serveru Blesk.cz potvrdil státní zástupce Martin Staněk. Kočka vjel na dálnici do protisměru. Při tragické nehodě zemřel on i řidič dodávky, do níž Kočka v protisměru čelně narazil.

