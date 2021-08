Konvalinka: Není selhání vakcíny, že v Izraeli teď roste počet nakažených. Třetí dávka zřejmě funguje

V Izraeli, který patří mezi země s největší mírou proočkovanosti proti covidu-19, prudce rostou čísla nově nakažených. Podle biochemika Jana Konvalinky se to interpretuje jako důkaz selhání očkování. „Ale hospitalizovaných je i přes nárůst stále mnohem méně, než by bylo, kdyby Izrael nebyl očkován,“ upozorňuje. Lze to podle něj srovnat s první vlnou epidemie, kdy se navíc nešířila více nakažlivá mutace delta. osobnost plus Praha 20:00 19. srpna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Biochemik Jan Konvalinka | Foto: Khalil Baalbaki | Zdroj: Český rozhlas

„Tehdy byly v Izraeli tisíce hospitalizovaných, teď jsou jich nízké stovky a úmrtí je kolem desíti denně. Což jsou dramaticky desetinásobně nižší čísla než v době epidemické vlny,“ připomíná prorektor Umiverzity Karlovy.

Statistikové tomu říkají Simpsonův paradox. Jde o to, že pravděpodobnosti se liší v různých kohortách lidí, pokračuje.

„Čím je člověk starší, tím má větší pravděpodobnost vážného průběhu. A v Izraeli také větší pravděpodobnost, že bude očkován. Jinými slovy: v nemocnicích je více lidí, kteří jsou starší a očkovaní. Když se to přepočítá na 100 tisíc obyvatel z té kohorty, pořád máme velmi přesvědčivá data, že očkování brání z 90 procent těžké hospitalizace a ochrana je dlouhodobá. Čili stále platí, že očkování je nesmírně účinná metoda na odvrácení hospitalizace, těžkého průběhu a smrti,“ vyzdvihuje biochemik.

S časem účinnost vakcíny klesá

Připouští ale, že po několika měsících účinnost vakcíny klesá. Dokazují to podle něj data z Izraele. První klesá ochrana před infekcí.

„Stále ještě zůstává velmi solidní ochrana proti hospitalizaci, ale vypadá to, že u lidí s horším imunitním systémem a u velmi starých pacientů ochrana postupně klesá. Čili to je důvod, proč Izraelci už začali s třetí dávkou vakcíny. A ve Spojených státech i u nás se zvažuje,“ naznačuje biochemik.

Ministerstvo zdravotnictví má do konce srpna rozhodnout, jestli je třetí dávka nutná, nebo ne. „Tam, kde k tomu došlo – a v Izraeli už jsou statisíce lidí, kteří dostali třetí dávku vakcíny –, vidíme opravdu masivní nárůst imunitní odpovědi. Vypadá to, že ten ‚booster‘, to nakopnutí imunity, opravdu funguje,“ říká Konvalinka.

Připomíná, že podle odborníků by na třetí dávku měli jít lidé velmi staří, ti s poškozenou imunitou nebo po transplantacích. „Jde o poměrně úzké skupiny lidí, kde by to bylo rozumné. Myslím, že v tuto chvíli nemáme dost dat na to, abychom rozjeli velkou národní kampaň,“ míní.

‚Musíte se více snažit‘

Biochemik se v rozhovoru s Barborou Tachecí zmiňuje také o Velké Británii, kde se po zrušení protikoronavirových restrikcí podle dat statistického úřadu epidemická situace zlepšuje.

„Hodně se varovalo, že vyletí počty nakažených, mluvilo se až o 200 tisících denně. K tomu nedošlo. Nejvyšší číslo denní bylo 60 tisíc infikovaných. Teď se to drží někde mezi 20 a 30 tisíci. Mnohem důležitější ale je, že počty hospitalizovaných zůstávají velmi nízké a počty obětí jsou na desítkách denně. Jinými slovy – po naprostém rozvolnění nedošlo ke katastrofě, které se všichni obávali,“ konstatuje.

Připomíná ale, že Británie má vyšší míru proočkovanosti než Česko. A to zejména u nejstarších a nejohroženějších skupin obyvatel, kde se to blíží ke 100 procentům.

„Tedy oni si to rozvolnění mohli dovolit. A je vidět, že v takovém případě nedochází ke zdravotní katastrofě. A je věcí politického rozhodnutí, jestli desítky obětí denně stojí za možnost svobodného života. Většina z nich jsou přitom lidé, kteří se rozhodli, že se nenaočkují. Tam bych tedy byl pro to do rozvolnění jít. U nás je situace malinko jiná. My máme pořád ještě zhruba půl milionu lidí, kteří jsou starší než 65 let a kteří očkováni nebyli. A tady je třeba pečlivě zvažovat, jestli to riziko není ještě příliš velké,“ zamýšlí se Konvalinka.

„Máme posledních několik týdnů proočkovat ohrožené. Myslím tedy, že je to v našich rukou, že můžeme rozvolňovat. “ Jan Konvalinka

Upozorňuje, že se v Česku tempo očkování poměrně rapidně snižuje: „Máme teď asi 30 tisíc nově očkovaných denně, což je opravdu málo. Dobrá zpráva je, že roste počet očkovaných ve věkové kategorii nad 60 nebo 65 let do poměrně rozumných čísel.“

„Pořád bych apeloval na to, abychom nacházeli nové způsoby, jak motivovat ohrožené spoluobčany, jak k nim dostávat očkovací látky nejjednodušším způsobem. Máme posledních několik týdnů to udělat. Myslím tedy, že je v našich rukou, že můžeme rozvolňovat. Ale musíte se více snažit, pane správče, řekl bych našim politikům,“ vzkazuje Jan Konvalinka.

