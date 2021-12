Určitě bychom měli být připraveni i na černé scénáře, říká o variantě Omikron Konvalinka

V Česku se objevila další podezření na nové případy nákazy variantou koronaviru omikron. „Že je omikron nejméně dvakrát infekčnější než delta, možná vícekrát, je už prokázané. A nové práce laboratoří ukazují, že dvě dávky očkování proti omikronu nestačí,“ shrnuje poslední poznatky o nové variantě biochemik Jan Konvalinka. Praha 18:25 10. prosince 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jan Konvalinka | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Ukazuje se, že po dvou dávkách očkování protilátky proti omikronu ztrácí třikrát až 40krát svoji neutralizační aktivitu. Čili opravdu dvě dávky očkování nestačí. Jedna studie a zpráva firmy Pfizer ale naznačují, že třetí dávka by to zase měla zvednout tak vysoko, že by opět alespoň do značné míry ochranu poskytovat měly,“ popisuje prorektor Univerzity Karlovy pro vědu a výzkum v pořadu Osobnost Plus.

Zároveň upozorňuje, že jde o výsledky na tkáňových kulturách s izolovaným virem anebo s pseudovirovými částicemi a se séry pacientů.

„Nemůžeme říct, že v klinice to pak bude 40krát horší nebo ne. Vůbec neměříme buněčnou imunitu, která pořád může hrát roli. Klinický výsledek, na který si bohužel musíme další týdny počkat, může být lepší, dokonce mnohem lepší,“ doufá.

Po prodělané nemoci to funguje, jak říká, bohužel podobně špatně. „Čili po prodělání covidu ve všech případech mutací jdou neutralizační protilátky dramaticky dolů,“ konstatuje. Současně ale dodává, že třetí dávka vakcíny to výrazně zlepšuje.

„Třetí dávka je v tuto chvíli kritická. Dobrá zpráva je, že kombinovaná, hybridní imunita, tedy očkování po prodělání covidu pomáhá ze všeho nejlépe. Ta pořád poskytuje velmi dobrou ochranu i proti omikronu. Čili pokud jste prodělali covid na nic nečekejte. Nechte se naočkovat, dostanete výraznou super imunitu, která vám pomůže i proti omikronu,“ vyzývá biochemik.

Promoření k ničemu

Na otázku, jak závažné je působení omikronu na zdraví člověka, biochemik přichází, jak sám říká, s lišáckou odpovědí:

„Víme s jistotou, že omikron není nebezpečnější než delta. Takže víme, že horší než delta není. Zdá se, že jeho patogenicita bude slabší než u delty. A klíčová je otázka, jestli je to o něco slabší, nebo jestli to dramaticky slabší. Kdyby byl jen o něco slabší, a přesto byl schopný reinfekce i u lidí, kteří už prodělali chorobu, promoření by bylo k ničemu a očkování by pomohlo málo. To bychom měli velký problém.“

„Osobně si, jako většina odborníků, nemyslím, že to je velmi pravděpodobné. Zdá se, že jeho patogenicita bude nižší a zdá se, že nějakou ochranu, aspoň buněčnou imunitu po dvou dávkách máme. A třetí dávka dramaticky pomůže.“ „Nechci šířit paniku, ale určitě bychom měli být připraveni i na černé scénáře,“ dodává Konvalinka.

Co nejvíce molnupiraviru

Přesto přidává špatnou zprávu: „Už teď můžeme na základě dat považovat za prokázané, že monoklonální protilátky, které se dnes používají, a na které mnoho lidí, kteří se nechtějí očkovat, spoléhají, proti omikronu určitě nezabírají. Jsou na cestě další jiné protilátky, které by mohly fungovat, ale rozhodně bych na to nespoléhal.“

Za dobou zprávu nicméně považuje, že příští týden přijde do Česka 5 tisíc dávek léku molnupiravir, který byl schválen k naléhavému použití i českým SÚKL.

„Je takřka jisté, že molnupiravir bude velmi dobře působit i na omikron. To je výhoda virostatik a medicinální chemie, že mutace, které vytváří virus, aby se mohly rychleji šířit, zpravidla neovlivňují enzymy,“ vysvětluje.

Připouští, že je reálná varianta, že v lednu bude omikron v Česku dominantní, proto je potřeba se na situaci připravit.

„Musíme sehnat co nejvíce molnupiraviru. Co bude možné. A musíme sehnat další monoklonální protilátky, které jsou účinné vůči nové variantě. Ty už se v tuto chvíli schvalují, takže je potřeba je předobjednat.“

„A je třeba už teď jednat s firmami, které se teď rozhodují, jestli budou vyvíjet specifickou očkovací látku proti omikronu. A tady nesmíme udělat chybu, kterou jsme udělali před dvěma lety. Musíme jich včas dost předobjednat,“ naznačuje biochemik Jan Konvalinka.

