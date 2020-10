Prosím nenakažte se. Jste v nebezpečí, že pro vás lůžko nezbyde, vyzývá biochemik Konvalinka

Ministr zdravotnictví Roman Prymula (za ANO) připouští, že kolaps nemocnic je kvůli rekordnímu přírůstkům nakažených lidí i nakažených lékařů koronavirem reálný. Před zlehčováním situace varuje i biochemik Jan Konvalinka. „Situace je velmi vážná. Viděl jsem modely, podle kterých vláda o restrikcích rozhodovala, a vypadají nebezpečně, velmi pesimisticky. A realita za poslední tři dny je horší než pesimistický scénář,“ říká. Praha 18:41 15. října 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Prorektor Univerzity Karlovy pro vědu a výzkum a vedoucí výzkumné skupiny na Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd České republiky Jan Konvalinka | Foto: Khalil Baalbaki | Zdroj: Český rozhlas

„Nemocnice stále ještě nejsou plné, máme volná lůžka, ale růst je exponenciální. To, že současné kapacity budou úplně naplněny, je bohužel jisté skoro s matematickou jistotou. Podle modelů to vypadá, že k tomu dojde někdy na konci října. Lidé, kteří se nakazili minulý týden, ještě lůžko v nemocnici mít budou. Lidé, kteří se nakazí během tohoto týdne, už ne,“ varuje pravidelný host Osobnosti Plus.

Připomíná, že přestože v pořadu na posluchače neapeluje, tentokrát přichází s výzvou: „Prosím nenakažte se. Jestli se během tohoto týdne nakazíte, jste ve velkém nebezpečí, že pro vás lůžko nezbyde.“

Podle zkušeností z Česka i ze zahraničí končí v nemocnici čtyři procenta nakažených. „To je dlouhodobý průměr, který se spíš malinko zvyšuje. Vlak už je rozjetý, můžeme ho zpomalovat, ale na sto metrech ho nezastavíme. Teď jde o to, co se bude dít druhý a třetí týden v listopadu, aby nakažení nepřibývali tak raketovou rychlostí jako teď,“ upozorňuje.

Za kritický problém označuje Konvalinka hlavně dostupnost kvalifikovaného zdravotnického personálu. „Naše univerzita už vysílá mediky na pomoc nemocnicím. Ale kvalifikovaná obsluha intenzivního lůžka jsou profesionálové, kteří se učí léta, a to se nedá přes noc naučit. Musíme se modlit, aby neodpadli a nebyli nemocní,“ přiznává prorektor Univerzity Karlovy.

Zaveďte osobní lockdown

Biochemik se připojil k výzvě multioborového panelu vědců, pod níž jsou podepsaní experti z různých oblastí, mimo jiné rektor ČVUT Vojtěch Petráček, jaderná fyzička Dana Drábová, epidemiolog Petr Smejkal, datoví vědci, infektologové i ekonomové. Vyzývají veřejnost k zavedení osobního lockdownu.

„Ta výzva je tady hlavně na podporu tohoto, co se pokouší ministerstvo zdravotnictví v posledních dnech a možná týdnech. To znamená: berte to proboha vážně. Aby lidé vycházeli jen v nejnutnějších případech, neshlukovali se, aby třeba ti, kteří nemusí nutně do práce, byli na home office,“ popisuje Konvalinka pro Český rozhlas Plus.

Motivací, proč se k výzvě připojil, je podle něj také silné pole dezinformací, konspiračních teorií a nesmyslů, které se v Česku strašně rychle šíří.

Lepší látková rouška než nic

Ve výzvě se také uvádí, že kontakt s lidmi je třeba zastavit buď vzdáleností, nebo kusem látky. Konvalinka to komentuje: „Hlavním autorem výzvy je (datový vědec a publicista) Petr Ludwig, který stál za iniciativou Češi šijí roušky. A já mu dávám za pravdu, že lepší látková rouška než nic, lepší respirátor než látková rouška, lepší FFP3 respirátor než FFP2 respirátor. Ale hlavně proboha něco,“ říká.

Připouští, že virus prochází i respirátorem nižší třídy a rozhodně látkovou rouškou. Ale zároveň upozorňuje, že jejich používání statisticky snižuje pravděpodobnost nakažení.

„Když budeme od sebe tři metry, máme menší pravděpodobnost, že se infikujeme, než když to budou dva metry. Když si budete dvakrát denně mýt ruce, máte menší pravděpodobnost, že to dostanete, než když to bude jednou. Když budete mít látkovou roušku, snižujete pravděpodobnost, že to dostanete, o desítky procent. Když to všechno zkombinujete, tak jste velmi slušně chráněni,“ upozorňuje biochemik.

Konvalinka souhlasí s názorem, že málo pravděpodobná je infekce dotykem, přesto však nelze vyloučit. „Největší je, když si brzo po tom, co se dotknete infikovaného povrchu, promnete oči. Přes oční spojivky. To je docela důležitý a nebezpečný zdroj nákazy,“ upozorňuje biochemik Jan Konvalinka.