Konvalinka: Pravidla jsou dnes tak zmatená, že se nedodržování nedivím. Budeme to muset znovu zavřít

Česko zaznamenalo třítýdenní rekord počtu nově nakažených a do týdne se očekává i nárůst počtu hospitalizovaných. „Koledujeme si o malér. Čísla jsou znervózňující, stále stoupají. Rozvolňovali jsme za situace příliš velké virové nálože v obyvatelstvu," konstatuje biochemik Jan Konvalinka pro Český rozhlas Plus. Osobnost Plus Praha 17:59 10. prosince 2020

Vláda bude v pondělí rozhodovat o zpřísnění opatření. „Bohužel to budeme muset znovu zavřít,“ míní Konvalinka s tím, že zlepšení situace by mohlo nastat po Vánocích.

„Pokud děti dostanou prázdniny o pár dní dříve a pokud se rozhodneme, že tyto Vánoce opravdu strávíme doma s rodinami, mohlo by se podařit, že bychom stlačili počet infikovaných ve společnosti tak nízko, že už je budeme stačit trasovat a testovat,“ věří.

Je ale podle něj potřeba lidi povzbudit, aby se testovali. Připomíná, že trasovací systém už je posílen, ale nemá koho trasovat, protože lidé se nechtějí nechat testovat. „Musíme proto uvést do praxe pozitivní motivaci k tomu, aby lidé byli ochotni se nechat testovat. To je v tuto chvíli podle mého názoru největší problém,“ míní.

PES od začátku narušujeme

Biochemik opakovaně upozorňuje na problémy komunikace ze strany státu k občanům.

„Důvěra veřejnosti, předpověditelnost rozhodnutí vlády, její dlouhodobé nebo alespoň střednědobě plánování je strašně důležitá věc. Aby lidé věděli, na co se mají připravit a co je čeká. Když už ne za měsíc, tak alespoň zítra a pozítří. Ta pravidla jsou tady tak zmatená a komplikovaná, že jim lidé nerozumějí. A tím pádem se nemůžeme divit, že je nedodržují,“ soudí.

Přesto si myslí, že protiepidemický systém PES, který byl původně zaveden také proto, aby lidé měli přehled o stupních s jasnými pravidly, je přínosný.

„Od samého začátku ho ale erodujeme a narušujeme. Já jsem to velmi chválil a stále chválím pana ministra Jana Blatného (za ANO), že se do toho pustil a že takový systém máme. Ale on se pak musí dodržovat, mít nějakou dobu šanci na to, aby se ukázalo, jak jsou ta pravidla nastavená. A ne je od samého počátku torpédovat,“ upozorňuje.

Kritéria epidemického systému PES, o jejichž změně přemýšlí ministr zdravotnictví, by Konvalinka neměnil.

„Jsem ve styku s ministrem Blatným a vím, pod jak velkým tlakem ze všech stran je, aby pravidla změkčoval a abychom se mohli vracet k normálnímu životu. Můj názor je: nezměkčujme pravidla, pojďme lidi pozitivně motivovat, aby se testovali, pojďme vylepšit systém testování a hlavně pojďme rozjet v očkování,“ vyzývá Jan Konvalinka.

Očkování s obrovským vypětím zvládneme

Biochemik věří, že Česko první očkovací vlnu zvládne. „Zvládneme ji improvizací, obrovským nadšením a obětavou prací lékařů, zdravotních sester,“ říká a pokračuje:

„S obrovským vypětím někdy na konci jara tady budou lidi improvizovat a nakonec to zvládneme. Ale budou kolem toho oběti, obrovská spousta zbytečně vydané energie. A hlavně bude trvat déle, než se ekonomika může nastartovat, než se budeme moci vrátit k normálnímu životu. A budou umírat lidé. To je to, co mi na tom děsí,“ přiznává Jan Konvalinka.

Proč má Konvalinka důvěru v očkování proti koronaviru? Jak náročná bude vakcinace rizikových skupin? Celý rozhovor Barbory Tachecí si můžete poslechnout ze záznamu.