Bývalý středočeský policejní náměstek Krejčí o rentu nepožádal. Skončil kvůli řízení v opilosti

Bývalý středočeský policejní náměstek Jan Krejčí má podle zákona nárok na výsluhu kolem 35 tisíc korun měsíčně. Potvrdilo to policejní prezídium. Krejčího zastavila vloni hlídka na dálnici D8 při návratu z pracovní porady, za volantem nadýchal 2,39 promile alkoholu. On sám ale Radiožurnálu řekl, že o takzvanou výsluhovou rentu žádat nebude. Je přesvědčený, že na ni nárok nemá. Praha 11:01 2. února 2022

„Stav je takový, že když se nad tím zamyslíte a přečtete si můj komentář k zákonu, tak na to nárok nemám a ani nic nepobírám,“ říká Radiožurnálu bývalý policista Jan Krejčí. „Chyba v zákoně žádná není, jenom by to chtělo nějaké právní stanovisko.“

O doživotní rentu bývalý středočeský policejní náměstek nepožádal. Více si poslechněte v reportáži Radka Duchoně

Na otázku, jestli si bude o výsluhu žádat, odpověděl stručně: „Ne.“

Jan Krejčí odsouzený nebyl. Státní zástupce jeho kauzu podmíněně zastavil, protože podle něho náměstek splnil všechny podmínky pro takový postup. Přiznal se, dal 60 tisíc korun na charitu a na 30 měsíců si nechal zabavit řidičák.

„Na rovinu, byl jsem za to potrestaný, přišel jsem o práci, přišel jsem o všechno,“ dodává.

Když má člověk odsloužených 15 let služby u policie a splňuje všechny ostatní zákonné podmínky, vzniká mu nárok na rentu automaticky.

„V žádosti o výsluhový příspěvek žadatel uvádí například adresu trvalého pobytu, ID datové schránky fyzické osoby, zda již v minulosti pobíral výsluhový příspěvek, účet banky a další náležitosti, které jsou obsaženy v tiskopisu Žádost o výsluhový příspěvek. Rozhodnutí o výsluhovém příspěvku lze vydat i bez vyplnění uvedené žádosti, ale za předpokladu, že žadatel poskytne údaje v ní uvedení jinou formou. Bez těchto údajů nelze případný výsluhový příspěvek vyplácet,“ potvrzuje mluvčí ministerstva vnitra Ondřej Krátoška.

Ředitel středočeské policie Václav Kučera říká, že Jana Krejčího propustil loni v září. „Jakmile jsem dostal od Generální inspekce bezpečnostních sborů v září usnesení, že bylo zahájeno trestní stíhání, tak jsem okamžitě vydal rozhodnutí a následujícího dne jsem pana kolegu Krejčího propustil ze služebního poměru podle paragrafu 42 odst. 1 písmeno d. Porušil služební slib tím, že se dopustil zavrženíhodného jednání, které má znaky trestného činu a je způsobilé ohrozit dobrou pověst bezpečnostního sboru,“ popisuje.

A právě tento paragraf umožňuje, že by měl mít na výsluhu nárok. „Příslušník má v tomto případě nárok na výsluhové náležitosti, neboť ztráta nároku na výsluhové náležitosti je v tomto případě spojena pouze s pravomocným odsouzením pro trestný čin spáchaný úmyslně,“ potvrdila mluvčí policejního prezídia Kateřina Rendlová.

Ondřej Krátoška v ministerstva vnitra uvedl, že se případným přiznáním výsluhové renty nezabývali: „Odbor sociálního zabezpečení ministerstva vnitra, který je příslušný k posouzení nároku na výsluhový příspěvek, nedisponuje příslušnými podklady k rozhodnutí.“

Ministerstvo vnitra další podrobnosti kvůli ochraně osobních údajů nesděluje.