Kdo bude hejtmanem po Krkoškovi? ‚Nominaci od některých členů klubu mám,‘ přiznává Bělica

Moravskoslezský hejtman Jan Krkoška rezignoval na post hejtmana a krajského zastupitele. Vystoupí také z hnutí ANO. Kdo místo něj povede kraj? A jaký bude další postup? V rozhovoru pro Radiožurnál odpovídal ve čtvrtek předseda krajské organizace ANO Josef Bělica. Rozhovor Ostrava 15:04 21. března 2024

Mohl byste zareagovat na dění čtvrtečního turbulentního dopoledne?

Hejtman rezignoval, situace je pro nás nová. V rámci hnutí přijal pan hejtman odpovědnost. Myslím, že kdyby se tak chovali všichni politici, ta bychom mohli být rádi.

Co bude dál?

Zítra budeme v 8.30 s koaličními partnery sedět nad řešením. Máme nastíněné, jakým směrem budeme pokračovat. Dnes (ve čtvrtek – pozn. red.) jsme si řekli, že koalice je stabilní, pro kraj prospěšná a chceme, aby pokračovala dál. A zítra v 9.00 budeme mít na toto téma společný brífink.

S čím na jednání jdete? Budete chtít za hnutí udržet post hejtmana?

Volby v tomto regionu jsme vyhráli. Prošli jsme si teď turbulentním obdobím, ale to se v politice stává. Máme kvalitně postavený zastupitelský klub, který drží pohromadě. Naši koaliční partneři se chovají seriózně a my se chováme seriózně k nim, takže nevidím důvod, proč by neměla koalice pokračovat.

Budete to vy?

Nominaci od některých členů našeho klubu mám. Nicméně, prosím, ta situace je velmi čerstvá a nechci dávat zásadní prohlášení předtím, než to projednám s kolegy, kterých se to týká. To by za mě nebylo fér.

Otvírají se tam ještě řešení, jak ten postup udělat, například mimořádné zastupitelstvo.

Řešení je několik. Diskutovali jsme dnes tři varianty, dvě jsme zavrhli, protože by nebyly dobré pro kraj. Jedna je ze zákona velmi nekonformní, protože by bylo období, kdy by kraj nikdo neřídil. A to by pro kraj nebylo dobré. Takže pro koalici zůstává jenom jedna varianta, na které jsme se dnes dohodli a zítra bychom ji stvrdili.

Kandidátka do krajských voleb

Jedna věc je řešení v regionu a pak je úroveň, kdy to budete řešit se špičkami vašeho hnutí, kdo povede ANO v kraji do voleb?

Máme jasně nastavené principy, fungujeme podle stanov. V sobotu budeme mít krajský sněm, který bude schvalovat proběhlé primárky v našem kraji. Bude volit jak krajské vedení, tak bude schvalovat krajskou kandidátku, která je mu předložena. Tyto principy normálně fungují, na tom není nic tajného. Je to běžný proces, který probíhá.

Buď budete lídrem v kraji vy, nebo možná špičky hnutí, pan předseda si tam představuje jiného kandidáta.

Tyto spekulace slyším delší dobu. Já se k novinářským spekulacím obvykle nevyjadřuji. Nominaci zevnitř hnutí mám. Podpořila mě výrazná většina členů. Včera jsem na toto téma hovořil s naším panem předsedou a on deklaroval, že jeho podporu mám. Můžete se na to zeptat ještě desetkrát, ale jinou odpověď nedostanete.

Od předsedy hnutí tedy máte podporu.

Dnes jsem s ním hovořil několikrát, hovořil jsem s ním i včera. Jsem s ním v každodenním kontaktu. Věci řešíme nakrátko. Mluvil jsem s panem prvním místopředsedou (Karlem Havlíčkem – pozn. red.) a ostatními členy vedení hnutí. Jsou podrobně informováni o tom, co se děje v našem regionu. A moc si vážím podpory, kterou z centrály mám. O to jednodušší je hledání řešení, když má člověk podporu.