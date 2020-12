ČSSD hrála zbytečnou bitvu o rozpočet, KSČM vítězství příliš bodů nepřinese, říká politolog Kubáček

Vláda má volnou cestu ke schválení rozpočtu na příští rok. Podmínka KSČM, která výměnou za jeho podporu chtěla omezit výdaje na obranu, je totiž splněna. Poslanci ANO a ČSSD ustoupili a v pátek dopoledne pomohli poslancům KSČM prosadit 10miliardový škrt v obranných výdajích a přesun těchto peněz do rezervy. O schvalování rozpočtu a požadavcích jednotlivých stran mluvil na Radiožurnálu politolog Jan Kubáček z Univerzity Karlovy. Praha 15:07 18. prosince 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „ČSSD zbytečně bojovala za rozpočet, který měla hájit především ministryně financí Alena Schillerová,“ říká politolog Jan Kubáček | Foto: Milan Malíček | Zdroj: Právo / Profimedia

Je to jednoznačné vítězství komunistů, nebo je to spíš ústupek ve stylu „vlk se nažral, koza zůstala celá“? Když těch 10 miliard v podstatě zůstane v rezervě.

V podstatě dá se říci, že na první dojem je to úspěch pro komunisty, kteří mohou ukázat, že jsou tou silou, která rozhoduje a udržuje v chodu a fungování Babišovu menšinovou vládu. Příliš bodů to ale komunistům nepřinese, protože po celou dobu kritika komunistů vůči státnímu rozpočtu na příští rok byla kuriózně pravicová. Hodně skloňovali míru státního zadlužení, nadefinování státního rozpočtu a priority.

Myslím, že ti zbývající voliči, kterých už není mnoho, starší konzervativnější senioři a lidé, kteří jsou na tom ekonomicky obtížně, mají složitější zaměstnání, jsou ohroženi ekonomicky koronavirem, tak obě ty skupiny postrádali v jejich přístupu tu sociální kritiku. Myslím si, že ve výsledku jim to příliš nepřinese a budou moci jen říkat podívejte prosadili jsme si svou. Ten, kdo bude bit, tak budou sociální demokraté.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si rozhovor s politologem Janem Kubáčkem

„Až budu shánět kolegy ochotné spolknout ropuchu, zajdu do klubu ČSSD,“ napsal pirátský poslanec Mikuláš Ferjenčík. Jak tedy máme rozumět změně ČSSD, kteří až doposud škrty v rozpočtu ministerstvo obrany odmítali?

Zbytečně si vykopali příkop. Když se podíváme na to nabízené řešení, které si myslím, že v s ním v reálu přišel, nebo ho medioval prezident republiky, tak zbytečně tím, že si ČSSD začala stavět hradby, za které nepůjde, tak byla pak i přesto donucena ze svých požadavků odstoupit. Zbytečně tedy bojovali za státní rozpočet a nenechali ho hájit ministryní financí, která je z logiky věci za něj zodpovědná a premiéra Babiše, který z logiky věcí odpovídá za vedení kabinetu, je zodpovědný za mustr a politické směřování a cílení státního rozpočtu. Hráli tedy bitvu, kterou hrát nemuseli, jsou jediné oběti, v podstatě neuspokojili nikoho.

‚Vláda skáče, jak komunisti pískají.‘ Část opozice kritizuje postoj ČSSD při hlasování o škrtu v obraně Číst článek

Nemohou tedy říci svým voličům, že fakticky uhájili to, co chtěli, protože těch 10 miliard opravdu je zřejmě možné z té rozpočtové rezervy zase použít na nákup armádní techniky?

To máte pravdu. Je to technický logistický problém postavený hodně na ekonomickém a na právním principu. Nedostanete to do titulku, nedostanete to do symbolického vzkazu. Jediné, co by snad Sociální demokraté by mohli připomínat, u toho kuriózně mlčeli, že právě neschválení rozpočtu by znamenalo, že nedojde ke zvýšení platů pro pedagogické a sociální pracovníky, komplikace proti koronavirových opatření, komplikace pro obce, kraje. Tohle kuriózně promlčeli, což je jediný argument, který by teď mohli zdvihnout, protože nejenže by nám rozpočtové provizorium nepomohlo, ale ještě bychom měli z ostudy kabát. A vedle zdravotní krize, bychom ještě měli politicko ekonomickou krizi.