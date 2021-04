Kulveit odmítl kritiku. ‚Představa, že bychom měli předvídat něčí vyjádření, je dost neobvyklá,‘ říká

Člen poradní skupiny ministerstva zdravotnictví Jan Kulveit odmítl kritiku za pozdní doporučení k opatřením proti šíření koronaviru, kterou vyslovil premiér Andrej Babiš (ANO). Mezioborová skupina pro epidemické situace (MeSES) se podle Kulveita nemůže vyjadřovat v předstihu k něčemu, co je bez jejího vědomí rozhodnuto v rozporu s jejím odborným názorem. Kulveit to uvedl na twitteru, Babiše nejmenoval. Praha 7:46 12. dubna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Člen poradní skupiny ministerstva zdravotnictví Jan Kulveit | Zdroj: Future of Humanity Institute

Premíér Babiš ve svém pravidelném nedělním videu na sociálních sítích uvedl, že MeSES dává svá doporučení ministru zdravotnictví pozdě. Není to úplně chyba, ale vláda tomu musí dát jiná pravidla, řekl premiér v souvislosti s tím, že vláda původně 6. dubna schválila od nadcházejícího pondělí možnost setkávání deseti lidí uvnitř a 20 lidí venku.

Nový ministr zdravotnictví za ANO Petr Arenberger však v pátek oznámil, že na základě nesouhlasu MeSES navrhne vládě zpřísnit pravidlo pro setkávání na dva lidi venku i uvnitř.

Kulveit uvedl, že ministerstvo zdravotnictví skupinu MeSES počátkem dubna požádalo o stanovisko k regulovanému otevření zoologických a botanických zahrad, ne k hromadným akcím. O tom, že vláda přijala zmírnění opatření pro shromažďování lidí na deset uvnitř a 20 venku se členové poradní skupiny podle něj dozvěděli minulý týden v úterý z tiskové konference po jednání kabinetu.

2/7 Mezi 1.4 a 5.4. MZ požádalo o stanovisko k ZOO a botanickým, ne k akcím. O tom že vláda přijala akce uvnitř/venku 10/20 lidí se členové skupiny dozvědeli z tiskové konference 5.4. večer. Neformálně jsme na to že to je podle nás zásadní problém jsme MZ upozornili 6.4. ráno. — Jan Kulveit (@jankulveit) April 11, 2021

„Představa, že by taková skupina mohla nebo dokonce měla předvídat, co vše by mohl někdo v rozporu s odborným názorem někam napsat, a vyjadřovala by se k podobným budoucích rozhodnutích preemptivně, mi přijde dost neobvyklá,“ uvedl Kulveit.

Na to, že s rozvolněním u hromadných akcí nesouhlasí, skupina MeSES upozornila den po jednání vlády, návrh jejího odborného stanoviska ministerstvo zdravotnictví dostalo ve čtvrtek v noci, upozornil.

„Myslím že na skupinu odborníků, která pro stát konzultuje pro bono kromě svojí normální práce po večerech a nocích, je to dosti svižné tempo,“ dodal Kulveit.

Opatření proti šíření koronaviru se po skončení nouzového stavu ode pondělí řídí pandemickým zákonem, podle kterého nelze shromažďování omezovat. Arenberger přesto mimořádné opatření svého předchůdce Jana Blatného (za ANO) zpřísnil, a tak nadále platí, že se venku i uvnitř mohou potkat maximálně dva lidé, pokud nejde o členy jedné domácnosti.

Pro svatby či pohřby platí omezení na 15 lidí. Arenbergerovo opatření v pondělí musí potvrdit vláda, aby zůstalo platné.

Kulveit uvedl, že víc se k věci vyjadřovat nechce. „Z diskuse s novým vedením ministerstva mám mírně optimistický dojem, že změny opatření budou napříště konzultované ve fázi plánu, a procesy se nastaví tak, aby k situacím, kdy se o změnách dozvíme z tiskové konference, nedocházelo,“ napsal.