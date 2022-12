Na ministerstvu zahraničí vzniká nové oddělení. Bude se věnovat českým sankcím vůči Rusku

Na ministerstvu zahraničí vzniká oddělení, které se bude věnovat českým sankcím vůči Rusku. V pořadu Otázky Václava Moravce České televize to v neděli řekl ministr Jan Lipavský (Piráti). Kdy zavede Česko konkrétní sankce, nechtěl předjímat, návrhy bude muset schvalovat vláda. Praha 15:21 18. prosince 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „Na ministerstvu vzniká oddělení, které se problematice bude věnovat. Musíme ho naplnit lidmi,“ uvedl ministr zahraničí Jan Lipavský | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Zavádět konkrétní opatření umožnil Česku zákon o národních sankcích proti zahraničním společnostem a cizincům, kteří se dopustí závažných protiprávních jednání. Stát jim bude moci například zabránit ve vstupu nebo v pobytu na svém území nebo zmrazit majetek.

Norma, která souvisí s ruskou agresí proti Ukrajině, umožní zavést restrikce také proti organizacím a režimům, které porušují lidská práva nebo používají teroristické metody a kybernetické útoky. Normu už podepsal i prezident Miloš Zeman.

„Na ministerstvu vzniká oddělení, které se problematice bude věnovat. Musíme ho naplnit lidmi,“ uvedl Lipavský. Ministerstvo podle něj zároveň na posílení sankcí dále spolupracuje s dalšími zeměmi, například Spojenými státy. Podle bývalého ministra zahraničí Tomáše Petříčka (ČSSD) je však potřeba zvážit, jaký reálný dopad mohou české sankce mít a zda se není třeba více soustředit na zpřísňování sankcí Evropské unie.

„Ale příklady táhnou,“ reagoval Lipavský. Podle něj Česko stejně bude nejprve navrhovat sankce v EU. Lipavský i Petříček se shodli na tom, že české předsednictví udělalo pro přitvrzení evropských sankcí vůči Rusku maximum. Opatření by ale mohla být důslednější. Podle bývalého ministra by například bylo možné více hlídat exporty do Ruska přes třetí státy nebo diskutovat o tom, zda sankce nepomáhají obcházet Írán či Turecko.

Státy Evropské unie v pátek formálně schválily devátý balík sankcí proti Rusku, který má dále omezit možnost pokračování ruské válečné agrese proti Ukrajině. Evropský blok nově omezí export materiálů a technologií využitelných pro vojenské účely a zakáže investice do ruského důlního průmyslu.

Sankční seznam se rozšíří o 190 lidí a subjektů včetně členů vlády, soudců ústavního soudu či příbuzných oligarchů.

Pomoc Ukrajině musí pokračovat. Uvědomuji si, že jsme všichni unaveni válkou, ale v situaci, kdy probíhá válečný konflikt, který má přímý dopad na Česko, včetně cen energií, tak to řešit musíme. — Jan Lipavský (@JanLipavsky) December 18, 2022

Ukrajince podle náměstka ukrajinského ministra zahraničí Jevhena Perebyjnise zklamalo na balíčku to, že někteří oligarchové byli ze sankcí vyjmuti. Rusko podle něj také nadále nachází nové možnosti, jak opatření obcházet a získávat součástky na výrobu raket.

Země je naopak vděčná za zavedení sankcí proti ruským propagandistickým médiím, řekl Perebyjnis v Otázkách Václava Moravce.