Lipavský: Ruští agenti pod diplomatickým krytím provedli odporné věci. Musíme jim to udělat složitější

Rusko zůstává nejvýznamnější hrozbou pro NATO. Na aliančním summitu to minulý týden potvrdili lídři členských zemí. V české delegaci byl i ministr zahraničí Jan Lipavský (Piráti), který se dlouhodobě snaží omezit pohyb ruských špionů pod diplomatickým krytím po Schengenu. „Jsou země, které jsou zdrženlivé,“ vysvětluje v rozhovoru pro Radiožurnál, proč se to ještě nepovedlo. Zmínil také, že na podzim ponese na vládu zprávu o revizi vztahů s Čínou. Rozhovor Washington D.C. 7:00 15. července 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Během podzimu předložíme na vládu revizi vztahu s Čínou, říká v rozhovoru pro Radiožurnál Lipavský (Piráti) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Lídři NATO přijali na washingtonském summitu poměrně tvrdé prohlášení vůči Číně, například to, že Čína umožňuje Rusku vést válku na Ukrajině. Měla by podle vás Evropská unie přitvrdit v sankcích vůči Pekingu? Není načase například přijmout sektorové sankce, které by zasáhly čínskou ekonomiku?

Je to postupný vývoj. Jak se mezinárodní situace proměňuje, tak se určitým způsobem tříbí i naše pozice vůči Číně.

Myslím, že všichni doufají a přejí si, aby Čína podporovala Rusko co nejméně – nebo vůbec – a že nikdo nechce činit vůči Číně nezvratné kroky.

Chci, aby Česko dál boxovalo nad svou váhou, říká budoucí český velvyslanec v NATO Konecký Číst článek

Zároveň si všichni uvědomují, že konfrontace a případná eskalace vztahu s Čínou by byla opravdu nákladná. A pravděpodobně si to uvědomuje i Peking.

Na druhou stranu nemůžeme ignorovat, pokud se konkrétní čínské společnosti přímo zapojí do podpory války na Ukrajině.

Jestli jsou namístě sektorové sankce, to si v tuto chvíli úplně neumím představit. Můžeme ale už dnes vidět, jak jsou Amerika i Evropa připraveny zavádět některá konkrétní opatření například u nových technologií. Jsou to třeba nové sítě 5G.

Vláda Petra Fialy (ODS), jíž jste součástí, má ve svém programovém prohlášení napsáno, že provede revizi vztahu nejen s Ruskem, ale také s Čínou. Tak jaké kroky na národní úrovně můžeme podniknout?

Revize vztahu s Ruskou federací, která je předlohou pro to, jakým způsobem děláme revizi vztahu s Čínou, byla završena za pomoci usnesení vlády, v němž jsme takový materiál přijali.

V tuto chvíli mám představu, že bychom zprávu o revizi vztahu s Čínou předložili během podzimu do vlády, abychom ji schválili. Kolegové už to mají téměř hotové.

Nečekejme nějaké zásadní pohyby. Myslím, že naše vláda ukázala, že máme principiální postoj vůči Číně. Neděláme žádná velká gesta.

Na druhou stranu se nebojíme pragmaticky rozvíjet užitečné vztahy s Tchaj-wanem. Ale děláme to tak, abychom zbytečně neprovokovali.

Nebojíme se na mezinárodní scéně poukazovat například na porušování lidských práv ze strany Číny, na druhou stranu si nemůžeme dovolit ignorovat reálné postavení Číny, které prostě je výrazné. Spíš bychom se měli zaměřit na praktické kroky, třeba jak dokázat získat více vlivu v Africe na úkor Číny.

Připravit se na oba scénáře

Jubilejní summit NATO se letos odehrál zrovna ve Spojených státech před ostře sledovanými prezidentskými volbami. Jak to vypadalo v kuloárech, bavili jste se o tom s kolegy?

Když si otevřete stránky různých deníků a novin tady ve Spojených státech (rozhovor se uskutečnil během summitu NATO ve Washingtonu D.C., pozn. red.), tak ve Washingtonu běžného občana ohledně summitu NATO pravděpodobně nejvíce zajímají dopravní uzavírky.

A samozřejmě se v politice nediskutuje o summitu, ale diskutuje se o dění v Demokratické straně. Mně to nepřísluší komentovat. Je to prostě volba amerických občanů.

Svým kolegům říkám, že musí být připravení na oba scénáře, ať bude zvolen republikánský, nebo demokratický kandidát.

️ #NATOSummit ve Washingtonu je za námi. Summit vyslal jasný vzkaz celému světu, že 32 spojenců je připraveno bránit spojenecká území, naši svobodu a hodnoty. pic.twitter.com/QZpmq73aNG — Jan Lipavský (@JanLipavsky) July 11, 2024

Jeden člověk, který má blízko k demokratické administrativě a kterého jsem tady potkal, mi říkal: „Prosím vás, mluvte s lidmi od Donalda Trumpa, ať to nedělají jen pravicové strany v Evropě.“

Já jsem se tady (ve Washingtonu D.C., pozn. red.) sešel s některými představiteli z organizací, které mají blízko k republikánům. A u kterých se dá předpokládat, že v případě vítězství můžou – a nemusí – zaujmout nějaké pozice v rámci nové administrativy.

Maďarský premiér Viktor Orbán nedávno vyrazil do Moskvy na jednání s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Financial Times pak informovaly, že podle právní služby Evropské unie Orbán svým postupem porušil unijní smlouvy. Jaké postihy by z toho pro Maďarsko mohly vyplynout?

To porušování vychází z toho, že on prezentoval svoji cestu ve jménu Evropské unie, což je naprostý nesmysl. Takové požehnání neměl a rozhodně by ho ani nezískal. To je z reakce členů Evropské unie poměrně jasné.

Přál bych si, aby Maďarsko trochu polevilo, aby přestalo předsednickou pozici (Maďarsko aktuálně předsedá v Radě Evropské unie, pozn. red.) využívat pro svoji vlastní politiku. A aby dělalo to, co slibovalo před předsednictvím.

Orbán o míru jen mluví. Chce zůstat v Unii i NATO a doma být autokratem, říká exdiplomat Varga Číst článek

To znamená, aby přišli s nějakým programem, který by se netvářil konfrontačně. Koneckonců vystoupení Viktora Orbána zde na summitu také nejsou nějak konfrontační.

Na druhou stranu těch kroků a postihů reálně mnoho není. A pokud už tam jsou, tak jsou poměrně velmi drakonické. Znamenalo by to mít velkou většinu a také náhradní řešení. Takže já si myslím, že je potřeba se od toho politicky distancovat.

Teď máme nový Evropský parlament, ustavuje se nová Komise. Maďarské předsednictví přišlo v momentě, kdy Evropská unie prochází přerodem a vlastně toho nemůžeme zas tolik ovlivnit.

‚Provedli odporné věci‘

Tématem, které opakovaně zvedáte, je omezení pohybu ruských špionů pod diplomatickým krytím, což se nepodařilo prosadit ani do třináctého balíčku unijních sankcí, ani do toho čtrnáctého. Kde je problém? Kdo to blokuje?

Nechci být konkrétní, ale jsou to země, které jsou zdrženlivé. Po mnohaměsíčním lobbingu jsme dosáhli alespoň toho, že ten návrh byl formálně předložen na stůl.

Musíme na tom pracovat dál. Mně jde o tu věc samotnou. Já prostě když vidím, že máme v Evropě 3000 ruských diplomatů a je celá řada kauz a případů, kdy agenti pod diplomatickým krytím provedli naprosto odporné věci...

Byla to například ta vražda zběhlého ruského vojenského pilota, který byl zastřelen ve Španělsku, a teď vyšly informace o tom, že ten vrah dostával podporu právě od ruských agentů pod diplomatickým krytím v Rakousku.

Ruského pilota, který vrtulníkem přeletěl na Ukrajinu, našli mrtvého ve Španělsku Číst článek

Myslím, že je potřeba hledat každé řešení, každé opatření, které bude směřovat tomu, že se Rusku tyto věci budou dělat složitěji. Budu za to bojovat dál. Uvidíme, jestli se to podaří, nicméně považuji za správné to zvedat.

Ještě bych se chtěla zeptat na Bělorusko. V uplynulých dnech tam bylo propuštěno na svobodu několik politických vězňů. Je něco, co by jim Česko mohlo nabídnout? Jak u nás aktuálně funguje podpora běloruské opozice?

Nebudu hovořit konkrétně o těchto představitelích. I když pro mě osobně je velice silné, že byla propuštěna paní Darya Losik, kterou jsem před dvěma lety přijímal na ministerstvu zahraničních věcí.

Tehdy byla partnerkou jiného politického vězně a potom se sama stala obětí této perzekuce.

Česká republika dlouhodobě podporuje občanskou společnost v Bělorusku. Děláme to různými formami, které úplně nelze specifikovat do médií, ale veřejnou částí té podpory je třeba to, že v Česku byla otevřena Kancelář svobodných běloruských sil pod hlavičkou paní (lídryně běloruské opozice Svjatlany) Cichanouské.

Máte za sebou volby do Evropského parlamentu, ve kterých Česká pirátská strana nedopadla vůbec dobře. Už jste si ve straně vyříkali, jakým způsobem to vyhodnotíte? A jestli budou následovat nějaké kroky, například volba nového vedení? Jak vypadají diskuse o vystoupení z vlády?

Myslím, že klíčová byla debata na republikovém výboru (pirátské strany), který jsme měli hned týden po volbách. Tam jsme vyjádřili podporu vedení. Nechci komentovat vnitřní debaty. Myslím si, že by to mělo v tuto chvíli zůstat za zavřenými dveřmi.

Teď pracujeme na kampani ke krajským volbám a já jsem nezaznamenal žádné skutečné hlasy, které by volaly po tom, abychom odcházeli z vlády.