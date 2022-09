Lipavský: Rusům v opozici pomáháme dlouhodobě. Ti, co odcházejí teď, by svůj názor měli projevit v Rusku

Ministr zahraničí Jan Lipavský z Pirátské strany oznámil, že Česko nebude vydávat humanitární víza pro ruské občany prchající před povolávacími rozkazy. Naopak Berlín dal najevo, že v Německu jsou vítáni. „Chceme na tom najít společnou pozici, i když jsme se k tomu, řekněme v rámci té jednotné pozice, stále nedopracovali,“ řekl ministr Radiožurnálu. Praha 14:41 24. září 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Český ministr zahraničí Jan Lipavský (Piráti) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Nepředjímá vaše prohlášení výsledek jednotlivých azylových řízení?

Je to otázkou výkladu schengenského kodexu a evropského práva. Právě proto jsme se tím zabývali velmi detailně v Praze na jednání ministrů zahraničních věcí. Následně Evropská komise vydala vodítka. A není to jenom o české politice, ale především o bezpečnostních zájmech baltských zemí, Finska, Estonska, Lotyšska.

Jedna věc je individuální posouzení. Druhá věc je, že i to individuální posouzení se odehrává na základě obecných pravidel. A samozřejmě my jednoznačně říkáme, že lidé z Ruska nemají mít za účelem turismu do Evropy přístup.

Chceme na tom najít společnou pozici, i když jsme se k tomu, řekněme v rámci té jednotné pozice, stále nedopracovali. Evropská unie nám do určité míry náš postoj toleruje. A nejsme v tom jediní.

Například Rusové přecházející finské hranice podle agentury Reuters vypověděli, že nesouhlasí s tím, co se v Rusku děje, a nechtějí toho být součástí. Co když tedy někdo jenom neutíká před mobilizací jako takovou, ale v azylovém řízení vypoví, že se nechce účastnit vraždění Ukrajinců, že to skutečně není jenom turista? Dostane potom vízum?

Azylové řízení tímto nijak dotčeno není, nicméně žádné vízum za účelem azylového řízení samozřejmě neexistuje a je potřeba si říct, že tito lidé odcházejí teprve po půl roce konání války. Ten svůj názor by měli především projevit v Rusku, nikoliv na území Evropské unie.

Postoj Německa

Na rozdíl od Prahy Berlín říká, že jsou Rusové prchající před vojnou ohroženi vážným útlakem. Kdo nenávidí cestu, kterou zvolil Putin, a miluje liberální demokracii, je v Německu vítán. To napsal na twitteru německý ministr spravedlnosti Marco Buschmann. Nemělo by i Česko podpořit ty, kteří jsou proti Putinovi a ve své zemi můžou být pronásledováni?

Česko to dělá dlouhodobě, dělá to systematicky. My na to máme speciální vládní program, ale jedná se o podporu osobám, které jsou opravdu prokazatelně a dlouhodobě součástí opozice v Rusku. Jedná se o nezávislé novináře nebo například o vědce a historiky, kteří na té otázce pracují.

Celá řada z těchto lidí dostala dokonce i různé typy vízových a pobytových titulů. Nicméně tyto osoby rozhodně nelze zaměňovat s klasickými odvedenci.

Pak jsou tu Rusové a Bělorusové, kteří dostali vízum v rámci Schengenského prostoru. Bude ho Česko uznávat?

Česko má v tuto chvíli povinnost tato víza uznávat. Samozřejmě zkoumáme, jaké další právní možnosti jsou tu k tomu, abychom ještě nějakým způsobem upravili tuto politiku vzhledem k tomu, že z bezpečnostních důvodů se počty (víz, pozn. red.) mohou zvedat.

Řekněme ale, že nejsme v situaci jako Finsko nebo Estonsko, které má přímou pozemní hranici s Ruskem a je pod velmi silným náporem.

Dopad na hokej

Ještě jedna konkrétní otázka, která s tím, o čem mluvíme, souvisí. Váš úřad upozornil dopisem vedení NHL, aby ruští hokejisté z týmu San Jose a Nashvillu necestovali k zahájení sezony do Prahy. Pokud přesto přijedou, co se stane? Nevpustí je Česko na svoje území?

Chtěl bych říct, že se jedná o komerční akci. Nejedná se o akci, která by byla organizovaná hokejovým svazem ve spolupráci, jak se to tradičně dělá. V tuto chvíli, pokud budou mít platná schengenská víza, tak samozřejmě vpuštěni budou. Do té doby ale také může z hlediska těchto pravidel na české straně dojít ke změnám. O tom by byli všichni včas informováni.

Generální manažer San Jose Mike Grier prohlásil, že buď pojedou všichni, nebo nikdo. Nemůže se tedy stát, že kvůli vízové politice státu se zápas NHL v Praze neuskuteční?

Jestli kvůli několika hráčům zruší celý zápas, je to jejich byznysové rozhodnutí. Já si myslím, že by to mohli odehrát bez nich.

Mimochodem, odpovědělo vám už vedení NHL na ten zmíněný dopis?

Ta komunikace probíhá na pracovní úrovni. Já se přiznám, že toho nejsem součástí a samozřejmě o tom mám všechny informace. O tom, jestli přišla konkrétní odpověď, teď nevím.

Když se ještě vrátím k tomu, o čem jsme mluvili na začátku, tak Evropská komise vyzývá členské země, aby v otázce vpuštění nebo nevpuštění ruských občanů na svoje území zaujali společnou pozici. Snaží se Česko v tomto směru domluvit a zkoordinovat jednotný postoj sedmadvacítky?

Intenzivně na tom pracujeme. Přišli jsme s tím během léta, detailně se to probíhalo v Praze na jednání ministrů zahraničních věcí a teď, v souvislosti s dalšími finančními balíky, se toto téma opět objevuje. Takže uvidíme, k čemu bude Evropa schopna dojít. Jsme v tom velmi aktivní a prosazujeme to.

A rýsuje se nějaký, aspoň nejnižší společný jmenovatel v tomto směru?

Pro všechny tyto sankční opatření platí, že dokud nejsou domluvené, nemá smysl je příliš detailně rozebírat jejich možnou podobu.

Máte z hlediska svých kolegů v Evropské unii pocit, že jsou některé státy spíš proti tomu?

Ta debata se stále vyvíjí. A říkám: dokud jsme ve fázi debatování a hledání té společné pozice, tak to nelze detailně komentovat.