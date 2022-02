‚Je to agresivní rétorika.‘ Lipavský odsoudil Putinovu hrozbu Evropě aktivací pohotovosti jaderné síly

Rozkaz ruského prezidenta Vladimira Putina uvést do stavu pohotovosti ruské jaderné síly je agresivní rétorikou, jde o velmi nebezpečné chování. Na nedělní tiskové konferenci po zasedání resortního krizového štábu to řekl ministr zahraničí Jan Lipavský (Piráti). Nejsou informace o tom, že by hrozilo České republice bezprostřední nebezpečí.

Praha 19:21 27. února 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít