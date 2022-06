Lipavský: Ukrajinu nelze vyřadit z jednání o ukončení války s Ruskem, nesmí skončit jako Československo

Kantar: Koalice Spolu se poprvé od voleb propadla za ANO. Za třetími Piráty by skončila SPD

Pokud by strany kandidovaly samostatně, rovněž by zvítězilo ANO bývalého premiéra Andreje Babiše. Naopak ODS v čele se současným předsedou vlády Petrem Fialou by skončila druhá.