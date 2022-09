Lipavský: Putin může zorganizovat libovolné divadlo, ale nesmí to směřovat ke změně hranice Ukrajiny

Ruský prezident Vladimir Putin se ve dvě hodiny odpoledne chystá vyhlásit anexi ukrajinských území, na kterých Rusko v minulých dnech zorganizovalo hlasování o připojení. Kyjev ani Západ jejich výsledek neuznávají. „Je to nepřijatelné. Musíme podporovat Ukrajinu v tom, aby dokázala obhájit svoji územní celistvost, nezávislost a suverenitu,“ zdůrazňuje ministr zahraničí Jan Lipavský (Piráti). ranní interview Praha 11:10 30. září 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jan Lipavský | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Už včera jste avizoval, že považujete anexi ukrajinského území za naprosto nepřijatelnou. Jak na ni bude Česká republika nebo celá Evropská unie, kde teď Česko předsedá, reagovat?

Je to naprosto nepřijatelné. Je to fraška. Putin může zorganizovat libovolné divadlo, ale samozřejmě nemůže a nesmí to směřovat ke změně státní hranice Ukrajiny. Ta je stále pouze jedna, a to ta mezinárodně uznaná. A co se týče reakce České republiky, tak už jsme to do určité míry odsoudili dopředu. Učiníme to, ale klíčové je, abychom to učinili společně za celou EU. To je silnější vyjádření.

Promítne se ten vývoj nějak do neformálního summitu evropských lídrů, který bude příští týden hostit Praha? Je třeba ve hře možnost dalšího zpřísnění protiruských sankcí anebo pohybu ruských občanů po Evropě?

Další protiruské sankce se připravují. Řekněme, že to je spíše reakce na celkový vývoj a určitě i tento krok je zásadním momentem, který k tomu vede. Výsledky summitu nechci předjímat.

Prezident Zelenskyj se vyjádřil, že Ukrajina na anexi svého území Ruskem zareaguje velmi tvrdě. Co si pod tím máme představit? Máte informace o tom, co by to mohlo znamenat? Spor ve vládě: Podle Lipavského jsou prchající Rusové hrozba, Balaš by se jejich vpuštění do Česka nebránil Číst článek Přiznám se, že takové informace nemám. V tuto chvíli Ukrajina zvládla vojensky tu situaci částečně otočit. Viděli jsme, že mají za sebou velký vojenský úspěch, a je možné, že v tom budou ještě pokračovat.

Rusko stejným způsobem v roce 2014 anektovalo ukrajinský Krym. Západ tu anexi také neuznal a odsoudil. Krym je ale stále pod ruskou kontrolou. Co teď česká diplomacie a celá unie udělá pro to, aby se takový scénář neopakoval na východě Ukrajiny?

Je to tak. V roce 2014 byl téměř totožným způsobem připojen Krym a tehdy to Evropská unie také neuznala. A první sankce proti Rusku pochází právě z roku 2014. Je potřeba neustále pokračovat v této politice, kdy neuznáme takto násilím vyvolanou změnu hranic. A Ukrajina má samozřejmě plné právo osvobodit své území.

Osm let sankcí ale nakonec nevedlo k tomu, že by Rusko zvážilo svoji anexi, respektive svůj útok na Ukrajinu...

Máte pravdu, že postoj Evropy byl málo razantní. Ale to je pohled, který řekněme nám dává za pravdu dneska, když vidíme, že Putin rozpoutal naprosto šílenou válku. Takže to je spíše otázka pro politology.

My musíme řešit dnešní problémy a dnešní problém je, že probíhá naprosto brutální barbarská válka a musíme tedy podporovat Ukrajinu v tom, aby dokázala obhájit svoji územní celistvost a nezávislost a suverenitu. A zároveň musíme tlačit na Rusko takovými způsoby, aby ve válce co nejdříve přestalo.

Znamená to, co říkáte, že Česko je připravené podpořit Ukrajinu dalšími dodávkami vojenské pomoci?

My podporujeme Ukrajinu dlouhodobě. Děláme to z toho důvodu, že nechceme, aby se válka přelila dále do prostoru střední Evropy, ale aby byl ruský imperialismus zastaven už na Ukrajině. Děláme to samozřejmě i z toho důvodu, že cítíme silně společně s Ukrajinou a děláme to dlouhodobě. Takže dodávky běží tak, jak se to daří realizovat, a o konkrétních detailech nehovoříme.