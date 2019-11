Poskytnu vzorky DNA, pokud o ně policie požádá, říká praneteř Jana Masaryka Kotíková

Charlotta Kotíková, praneteř Jana Masaryka, je ochotná dát policii vzorky DNA, pokud o ně požádá. Jak řekla Radiožurnálu, ráda by pomohla při novém vyšetřování smrti poválečného ministra zahraničí třeba tím, že se srovnají biologické stopy. Kotíková už dříve odmítla srovnání vzorků DNA kvůli spekulacím ohledně otce prezidenta Masaryka. Vyšetřování nevyjasněné smrti jejího strýce Jana je ale podle Kotíkové jiná situace. Praha 13:26 27. listopadu 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Praneteř Jana Masaryka, Charlotta Kotíková, je ochotná dát policii vzorky DNA, pokud o ně požádá. | Foto: MF Dnes | Zdroj: Profimedia

„Řekla jsem, že budu spolupracovat tak, jak je to užitečné. Vnímám to jinak, protože kdyby to vedlo k vyšetření nebo uzavření případu Jana Masaryka, je to užitečná věc. U prezidenta Masaryka je to ale urážka celého národa,“ řekla Kotíková pro Radiožurnál.

Smrt Jana Masaryka se bude znovu vyšetřovat. Důvodem je nahrávka, na niž upozornil Český rozhlas Číst článek

Charlotta Kotíková si chce přes advokáty pojistit, aby vzorky DNA případně skutečně nebyly použité k jiným účelům než je vyšetřování smrti Jana Masaryka.

Státní zástupce dal pokyn k tomu, aby se Masarykova smrt začala znovu vyšetřovat, minulý měsíc Úřadu dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu. Českému rozhlasu Plus se totiž podařilo vypátrat zvukový záznam, na kterém popisuje policista Vilibald Hoffman, který byl na místě činu jako první, že se s tělem manipulovalo a fotky z vyšetřování byly naaranžované.

Podle posledního závěru Úřadu dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu z roku 2003 byl Masaryk zavražděný, ale není šance vypátrat toho, kdo ho zabil. Podle vyšetřovatelů Masaryka někdo vyhodil nebo do něj silně strčil, aby z okna vypadl.